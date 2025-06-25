В «Укрзалізниці» пояснили, чому не зупиняють потяги під час повітряних тривог

Напередодні під час балістичного удару по Дніпру пошкоджень зазнав пасажирський потяг № 52 Одеса — Запоріжжя. Серед пасажирів були поранені.

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Втім, в «Укрзалізниці» зазначають, що наразі залізнечне сполучення залишається одним із найбезпечніших, та пояснюють, чому під час повітряної тривоги не зупиняють рух потягів. Так, в ефірі «КИЇВ24» керівник з питань пасажирських комунікацій «УЗ» Олександр Шевченко пояснив, що зупинка одного потягу може вплинути на весь рух залізницею, якою перевозять не лише цивільних пасажирів, а й стратегічні вантажі, й поранених військових, й іноземних чиновників, які приїжджають до України, здійснюють евакуацію з небезпечних регіонів тощо.

«Ми не маємо права зупинити цей рух навіть під обстрілами», — зазначив він та додав, що є потяги, які мають продовжувати рух за будь-якої ситуації.

За словами Шевченка, потяг, що рухається, є більш безпечним об'єктом, ніж поїзд, що стоїть.

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«Наразі ми робимо все, щоб убезпечити наших пасажирів. У нас є цілодобовий диспетчерський контроль, цілодобовий зв'язок з військовими. Ми чітко розуміємо, де і як ми їдемо», — зазначив Шевченко.

Стосовно постраждалих у Дніпрі, представник «УЗ» зазначив, що потяг зазнав пошкоджень через вибухову хвилю — балістика вдарила поряд з місцем, де в той час проїжджав потяг: «На жаль, такі випадки періодично трапляються. Це не вперше і, на жаль, треба розуміти, що це не в останнє за цю війну».

Раніше в компанії повідомляли про затримку низки поїздів через пошкодження колії у Київській області. Це сталося 6 червня внаслідок масованої атаки росіян, які застосували більше 450 засобів нападу: «Калібри», Х-101, балістику, «Шахеди»…

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Фото зі сторінки Дніпропетровської ОВА

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