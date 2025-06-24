Безпрецедентна кількість руйнувань: збільшується кількість загиблих і постраждалих в результаті російської атаки по десяткам цивільних об’єктів в Дніпрі

Дніпро 24 червня здригнувся від чергової ракетної атаки з боку росії, яка стала однією з наймасштабніших для міста за весь час повномасштабної війни. Під удар потрапили десятки цивільних об’єктів — школи, лікарні та пасажирський потяг.

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За попередніми даними Дніпропетровської обласної прокуратури, загинуло 17 людей. Серед понад 250 поранених — 27 дітей.

Міський голова Борис Філатов назвав атаку «одним із найзухваліших ударів» по Дніпру. «Безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни», — додав Філатов. Попередні підрахунки свідчать: пошкоджено 34 заклади освіти, зокрема музична школа, профтехучилище та центри позашкільної освіти.

Руйнувань зазнали й вісім об’єктів медичної інфраструктури — лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка. «Постраждали Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень, Правобережне управління соцзахисту, церква Петра і Павла, Органна зала, Льодова Арена, АЗС, виправна колонія, будівлі хлібзаводу…», — спробував перелічити завдану шкоду мер Дніпра.

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Окремою лінією трагедії стала атака поблизу пасажирського потяга «Укрзалізниці» сполученням Одеса—Запоріжжя, в якому на момент обстрілу перебувало понад пів тисячі людей. Було пошкоджено п’ять вагонів, вибито вікна, зазнали травм кілька пасажирів. На щастя, загиблих немає.

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, до лікарень звернулися десятеро постраждалих, серед них — троє дітей віком від 5 місяців до 6 років. У поранених — мінно-вибухові та осколкові травми.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей обстріл — «черговий російський удар по життю». Він також закликав до посилення санкцій.

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«росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн… Потрібне значне посилення санкцій проти росії», — сказав Зеленський. Президент подякував усім, хто допомагає Україні вистояти перед російським варварством.

Нагадаємо, що 24 червня загарбники також атакували один з навчальних центрів Сухопутних військ ударними дронами. Завдяки превентивним заходам, особовому складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранень зазнав один військовий, якого шпиталізовано.

Фото зі сторінки Бориса Філатова

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