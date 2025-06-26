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Загарбники вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині: серед постраждалих — підліток

10:45 26 червня 2025
Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Донецькій області

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 26 червня російські загарбники вдарили безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське Донецької області. Після влучання спалахнула пожежа. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Атака сталася близько другої години ночі. Війська РФ влучили по будинку ударним дроном типу «Герань-2».

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За даними прокуратури, в результаті атаки п’ятеро цивільних зазнали поранень. Серед потерпілих — 86-річна жінка, яка перебувала у своїй квартирі. Також постраждали 15-річний хлопець і його мати. У них діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закриті переломи та інші ушкодження. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено три багатоквартирні будинки та сім автомобілів. За фактом порушення законів та звичаїв війни прокурори розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що в ніч на 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат (БпЛА).Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. Влучання зафіксовано у семи локаціях.

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