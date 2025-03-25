Росіяни планували таємно підірвати свого агента біля ТЦК у Кривому Розі, але втрутилася СБУ (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала агента фсб, якого росіяни планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації у Кривому Розі затримано російського агента, який на замовлення фсб готував вибух поблизу місцевого ТЦК. За матеріалами справи, терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість громадян і одночасно ліквідувати свого поплічника як „зайвого свідка“», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

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«За інструкцією окупантів їхній агент прибув до Кривого Рогу і отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами — болтами, арматурою — і приєднав телефон для дистанційної активації. Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП, замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Увесь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону», — повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали зловмисника під час підготовки до закладки вибухівки.

Зловмисник перебуває під вартою.

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Як повідомляє Telegram-канал «Реальний Львів», зловмисника звати Валентин Підкович.

Також СБУ затримала у Львові двох поплічників рф, які на замовлення ворога намагалися підірвати авто українського воїна.

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«Обох фігурантів затримали „на гарячому“, коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у спортивну сумку, під авто українського захисника. Відтак окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше агент фсб намагався підірвати наряд поліції, який викликав на місце вигаданого злочину.

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