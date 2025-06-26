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Повертається на сцену: відомий музикант вразив новиною

16:53 26 червня 2025
Святослав Вакарчук

Відомий музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно вперше показав своїх двох дітей, вразив новиною. Відомо, що гурт продовжує концерти по Україні на честь свого 30-річчя і вже 27-го червня виступить у Львові, де і народився «Океан Ельзи». На своїй сторінці у соціальній мережі Вакарчук поділився світлиною з одним з засновників гурту, колишнім його музикантом, а зараз відомим куратором виставок Павлом Гудімовим. Святослав додав, що Павло зробить виключення і вийде на сцену разом з колективом.

«Спеціальний гість наших концертів 27, 28 і 29 червня у Львові — Павло Гудімов, — написав Вакарчук. — Гітарист першого складу „Океану Ельзи“, співзасновник гурту, а сьогодні — знаний львівський куратор і засновник. Паша повертається на сцену разом із „ОЕ“ — у місті, де все почалося. Це буде по-особливому».

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«Найкраща новина», — відреагували на допис шанувальники гурту.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у Києві пройшли великі концерти «Океану Ельзи».

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