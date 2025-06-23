За це і стоїмо: популярний музикант вперше показав своїх дітей

Популярний співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який приєднався до рімейку його старого хіта, вразив мережу світлиною. Музикант вперше показав своїх дітей. Нагадаємо, Святослав розійшовся з першою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, та знову одружився. Чотири роки тому у нього народився син Іван, а через рік — донька Соломія.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі Вакарчук виклав фото обох дітей, які граються на березі моря.

Діти Святослава Вакарчука Іван і Соломія

«Коли мене питають, як я справляюсь з неймовірним стресом та психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про трьох китів, на яких стійко стоїть моя психіка: музика, родина та поїздки на фронт, — написав Святослав. — Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких вже було понад триста, достатньо часто розповідаю сам. В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб. Позавчора Івану виповнилось чотири роки.

РЕКЛАМА

Сьогодні — три роки Соломійці.

Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними. І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова «війна». Відчуваю: саме це зараз — найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо".

Підписники приєдналися до привітань родині музиканта.

РЕКЛАМА

«Чудове фото! - написали у коментарях. — Чудові слова! Здоров'я і мирного неба над головою Вашим діткам! І усім дітям України».

«Щирі вітання вам і вашим діткам! — побажали у відповідь. - Здоровʼя міцного вам усім і мирного українського неба!»

РЕКЛАМА

Раніше Надя Дорофєєва показала пікантні світлини з відпочинку.

203

Читайте нас у Facebook