- 00:01 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 23.06 22:38 Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рідного міста: про російських нелюдів ані слова
- 23.06 22:27 Чи варто купувати дві однакові речі різних кольорів: у пріоритеті колір, який освіжає
- 23.06 22:00 Королівські ласощі: готуються дуже просто
- 23.06 21:31 «Брудом поливають ті, які у своєму житті нічого не досягли!»: новий образ Тіни Кароль не залишив байдужими українців
- 23.06 21:02 Не викидайте гнилі помідори: можете використати їх у саду
- 23.06 20:35 Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
- 23.06 20:07 Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
- 23.06 19:44 Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
- 23.06 19:19 Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
- 23.06 19:18 «росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога
- 23.06 19:04 Дівам — «Трійка жезлів» та підбиття підсумків, Скорпіонам — «Сонце» та заряд енергії: Таро-прогноз на вівторок, 24 червня
За це і стоїмо: популярний музикант вперше показав своїх дітей
Популярний співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який приєднався до рімейку його старого хіта, вразив мережу світлиною. Музикант вперше показав своїх дітей. Нагадаємо, Святослав розійшовся з першою дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою, та знову одружився. Чотири роки тому у нього народився син Іван, а через рік — донька Соломія.
На своїй сторінці у соціальній мережі Вакарчук виклав фото обох дітей, які граються на березі моря.
«Коли мене питають, як я справляюсь з неймовірним стресом та психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про трьох китів, на яких стійко стоїть моя психіка: музика, родина та поїздки на фронт, — написав Святослав. — Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких вже було понад триста, достатньо часто розповідаю сам. В ці дні маю привід розказати трошки про свій найдорожчий скарб. Позавчора Івану виповнилось чотири роки.
Сьогодні — три роки Соломійці.
Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними. І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова «війна». Відчуваю: саме це зараз — найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо".
Підписники приєдналися до привітань родині музиканта.
«Чудове фото! - написали у коментарях. — Чудові слова! Здоров'я і мирного неба над головою Вашим діткам! І усім дітям України».
«Щирі вітання вам і вашим діткам! — побажали у відповідь. - Здоровʼя міцного вам усім і мирного українського неба!»
Раніше Надя Дорофєєва показала пікантні світлини з відпочинку.203
Читайте нас у Facebook
Близнюкам не бажано влазити у борги, а у Терезів та Левів можливий несподіваний бонус: фінансовий гороскоп на тиждень 23 — 29 червня