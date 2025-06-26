Серед пасажирів були діти: у Румунії перекинувся автобус з 55 українцями

У середу, 25 червня, у Румунії в ДТП потрапив автобус з українцями. Аварія сталася на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде.

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В автобусі перебували 55 українців, в тому числі, діти, передає Ziua de Constanta.

Повідомлення про аварію надійшло о 18:45 за київським часом.

За попередніми даними румунської поліції, водій транспорту не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

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На щастя, обійшлося без жертв. В результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення.

На місці події працювали кілька рятувальних бригад.

Нагадаємо, у квітні в Австрії в ДТП біля Відня у ДТП загинули чотири українки.

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