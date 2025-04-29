В Польщі перекинувся автобус з українцями, постраждало багато людей

У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. Аварія сталася неподалік від варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена.

На швидкісній автомагістралі S2 у бік аеропорту Шопена водій автобуса втратив керування на повороті, влетів у огорожу. Автобус перекинувся на бік і врізався у стовп, повідомляє RMF24.

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Як пише видання, спочатку автобус міжміського сполучення, що перевозив 26 людей, серед яких були громадяни України та Білорусі, перекинувся на бік на з'їзді з S2 на S7 біля Пулавської розв'язки після того, як наїхав на енергетичний бар'єр.

Потім на цій же трасі сталася друга ж аварія. Під час рятувальних робіт у машину рятувальників на швидкості врізалася вантажівка. Внаслідок чого поранення отримали обидва водії.

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За словами репортера RMF FM, загалом до лікарні потрапили 17 людей, серед яких є дитина. Станом на зараз відомо про двох важкопоранених. Пізніше речник Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Яцен Добжинський підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, на початку цього року на території Молдови перекинувся рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева.

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