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Події

ДТП з автобусом в Австрії: загинули чотири українки

15:51 1 квітня 2025
ДТП з українцями в Австрії, фото https://noe.orf.at/stories/3299393/

Серйозна аварія сталася вранці 1 квітня в Австрії. Загинули люди. На автобані поблизу австрійського населеного пункту Зеебенштайн в напрямку Відня зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, в якому перебували громадяни України.

Про це повідомило ORF з посиланням на дані поліції.

«У вівторок вранці на автомагістралі неподалік Зеебенштайна (Австрія) сталася масштабна аварія. Мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення», — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними правоохоронців, аварія сталася близько 6.20 ранку.

Мікроавтобус на великій швидкості врізався в задню частину вантажівки, яка, ймовірно, виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів опинилася заблокованою всередині.

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На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих довелося визволяти за допомогою гідравлічного обладнання.

У поліції повідомили, що серед пасажирів мікроавтобуса були громадяни України. Правоохоронці виключили версію контрабанди чи переслідування одним транспортним засобом іншого.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. В операції було задіяно три вертольоти, три бригади швидкої медичної допомоги, дев'ять рятувальних машин і дев'ять пожежних автомобілів.

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Нагадаємо, в середині лютого у ДТП потрапив автобус Київ-Кишинів, тоді постраждали 16 людей.

«ФАКТИ» також повідомляли, що у Києві збільшилася кількість смертельних ДТП.

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