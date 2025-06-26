Українки можуть отримати від 3 до 7 тисяч доларів, але потрібно поквапитись: часу залишилось мало

Міжнародні організації продовжують підтримувати українців, які працюють або хочуть працювати у малому бізнесі, зокрема, у сільському господарстві.

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Так, в Україні стартує нова програма підтримки, завдяки якій можна буде отримати від 3000 до 7000 доларів.

Програма, започаткована фондом Mercy Corps, направлена на підтримку українських жінок-фермерок. Фінансуванням проєкту займається фонд Говарда Г. Баффета, йдеться на сайті фонду.

Програма має декілька направлень:

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- грошова допомога на розвиток або започаткування власного агробізнесу (від 3000 до 7000 доларів);

- спецалізоване навчання за обраним напрямком (це може бути, наприклад, садівництво, ягідництво, овочівництво, скотарство, кролівництво, птахівництво, козівництво, бджільництво);

- формування та розвиток підприємницьких навичок залежно від того досвіду, який вже має учасниця.

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Брати участь в програмі мають місцеві мешканці та ВПО, які:

- проживають на території найбільш постраждалих від війни областей (Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Донецької, Сумської, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Чернігівської, Херсонської, Одеської), за вийнятком територій, що знаходяться в тимчасовій окупації або на яких ведуться активні бойові дії;

- вже здійснюють або планують почати аграрну діяльність на земельній ділянці, площа якої не перевищує 150 га;

- стоять на чолі агробізнесу (ПП, ФОП, ТОВ) або домогосподарства та мають досвід роботи, або мають намір почати діяльність в сфері сільського господарства, не маючи попереднього досвіду (та при цьому прагнуть вчитись та здобувати нові знання в сфері агровиробництва).

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Пріоритет при затвердженні на участь в програмі надається тим жінкам, які стали в голові агрогосподарства замість загиблих або мобілізованих членів родини або тих, хто належить до вразливих категорій (матері-одиначки, інваліди, багатодітні матері, ВПО тощо).

Щоб отримати грошову допомогу, треба подати заявку до 29 червня 2025 року.

Нагадаємо, програму доплат до пенсій для вразливих категорій населення, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН), продовжено до кінця липня 2025 року. Вона розрахована на пенсіонерів та людей з інвалідністю, які мають низькі виплати та проживають у зонах можливих або активних бойових дій.

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