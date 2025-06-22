Пенсіонерам нарахують додаткові гроші від ООН: хто та які суми отримає

Програму доплат до пенсій для вразливих категорій населення, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН), продовжено до кінця липня 2025 року. Ця ініціатива, що стартувала в серпні 2023 року, призначена для пенсіонерів та людей з інвалідністю, які мають низькі виплати та проживають у зонах можливих або активних бойових дій. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

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Щомісячна допомога становить різницю між фактичною пенсією (або соціальною виплатою) та сумою 3250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 2800 грн, додаткова виплата від ВПП ООН буде 450 грн.

Понад 315 тисяч українців щомісяця отримують близько 216 мільйонів гривень завдяки цій програмі. Загалом, ВПП ООН вже надала допомогу на суму понад 5 мільярдів гривень. Додатково звертатися нікуди не потрібно — виплати надходять тим же способом, що й основні пенсії чи соціальні виплати.

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Як писали «ФАКТИ», міжнародна благодійна організація «Карітас» розпочинає нову програму підтримки деяких категорій населення. Програма стартує у межах проєкту SUN. Йдеться про допомогу жителям Житомира, які можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас. Житомир» у межах проєкту SUN.

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