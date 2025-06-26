Виявився бізнес-партнером підсанкційного в США олігарха: що ще відомо про власника нового казино у «Прем'єр-Палаці»

У «Прем'єр-Палац», що у центрі Києва, зареєстровано нове казино. Воно зареєстроване на громадянин Болгарії Георгія Папазкі. Він є бізнес-партнером болгарського олігарха Васила Божкова, проти якого уряд США у 2021 році запровадив санкції, пише «Телеграф» із посиланням на болгарські ЗМІ.

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«Згідно з їхніми даними, після запровадження санкцій саме Папазкі отримав частину активів Божкова, які офіційно були переоформлені на пов’язані з ним компанії», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що родина Папазкі контролює один із найбільших онлайн-гемблінг-сервісів Болгарії — Winbet. Також з нею пов’язують іншого оператора ставок — Inbet.

«Папазкі є бенефіціаром болгарської компанії GPP GLOBAL PLAY INVEST LTD, яка зареєструвала в Україні казино ТОВ „ГПП ПРЕМ’ЄР ПАЛАЦ“. Ця компанія, а також ТОВ „Ніко5“, зареєстровані на початку 2025 року за адресою київського готелю „Прем'єр-Палац“ (бульвар Тараса Шевченка, 5−7/29). Станом на червень жодна з них не має ліцензії на організацію азартних ігор в Україні», — йдеться у матеріалі.

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Як пишуть ЗМІ, ТОВ «Ніко5» належить іншій болгарській компанії — VOSTOTECH.

«Її бенефіціаром є громадянин Болгарії Міхайло Севдієв, який також є бізнес-партнером Папазкі у сфері постачання грального обладнання (через компанію Pate Play Ltd)», — йдеться у матеріалі.

Готель «Прем'єр-Палац», за даними СБУ, входить до групи VS Energy, яку контролюють громадяни рф Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін. У 2022 році проти цієї групи були запроваджені санкції РНБО, її українські активи — арештовані.

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