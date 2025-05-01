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В списку Арестович, Бондаренко, Олешко й не тільки: Зеленський ввів в дію персональні санкції

16:53 1 травня 2025
Зеленський підписав указ про набуття чинності персональних санкцій, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив санкції проти низки фізосіб, які відомі своїми проросійськими поглядами й пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

Зокрема, у додатку до указу № 267/2025 перераховано 7 громадян України, які потрапили під санкції:

- Олексій Арестович (колишній радник Офісу президента),

- Костянтин Бондаренко (політолог),

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- Дмитро Василець (блогер),

- Мирослав Олешко (блогер),

- Павло Оніщенко засновник так званого «визвольного руху» «Слобожанська січ»),

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- Олександр Семченко (заступник голови забороненої в Україні партії «Держава», утік до рф),

- Олександр Скубченко (політичний експерт, часто бере участь в етеірах росЗМІ).

Також під санкції потрапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд.

В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.

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Нагадаємо, у лютому президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та політика Віктора Медведчука.

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