В списку Арестович, Бондаренко, Олешко й не тільки: Зеленський ввів в дію персональні санкції
Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив санкції проти низки фізосіб, які відомі своїми проросійськими поглядами й пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.
Зокрема, у додатку до указу № 267/2025 перераховано 7 громадян України, які потрапили під санкції:
- Олексій Арестович (колишній радник Офісу президента),
- Костянтин Бондаренко (політолог),
- Дмитро Василець (блогер),
- Мирослав Олешко (блогер),
- Павло Оніщенко засновник так званого «визвольного руху» «Слобожанська січ»),
- Олександр Семченко (заступник голови забороненої в Україні партії «Держава», утік до рф),
- Олександр Скубченко (політичний експерт, часто бере участь в етеірах росЗМІ).
Також під санкції потрапили російські пропагандисти Анастасія Кашеварова та Станіслав Бернвальд.
В указі зазначено, що Міністерству закордонних справ України доручили обговорити питання запровадження аналогічних санкцій із європейськими партнерами та США.
Нагадаємо, у лютому президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти п'ятого президента Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та політика Віктора Медведчука.5
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