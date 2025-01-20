На ринку азартних ігор новий лідер: яких змін під час війни в Україні зазнала букмекерська діяльність

За три роки повномасштабного вторгнення рф в Україну легалізований в 2020 році ринок азартних ігор зазнав значних змін: цілий ряд операторів втратили свої ліцензії через зв’язки з країною-агресором, на ряд з них накладено санкції РНБО, а їхне місце зайняли нові гравці.

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Якщо в перший рік війни лідерами ринку були букмекерська контора PariMatch, компанія Favbet, бренди онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up та букмекер Vbet, то станом на 2025 рік першу лідерську позицію за розміром клієнтської бази, рівнем доходу та сплачених податків зайняла компанія Favbet, а всі інші колишні лідери або повністю покинули ринок, або мають серйозні проблеми з правоохоронними органами, що підвищує їхні шанси також втратити ліцензію.

Так, як відомо, в березні 2023 року президент України своїм указом ввів в дію санкції РНБО проти найбільшого на той момент букмекера PariMatch за співпрацю з російськими компаніями, а разом з ним і на російський бренд 1xBet, який встиг пропрацювати в Україні з двома ліцензіями на онлайн-казино та букмекерьску діяльність лише рік. Ще трохи раніше, в кінці 2022 року, було аннульовано ліцензію на провадження букмекерської діяльності бренду FanSport.

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Таким чином серед букмекерських контор, що мають ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на ринку залишились лише Favbet та Vbet, але і Vbet також опинився під пильною увагою правоохоронців: Державне бюро розлідувань відкрило проти компанії кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів та зв’язках компанії з російським капіталом, що через арешти рахунків підбило позиції цього оператора на ринку. Тож звільнене місце колишнього лідера ринку PariMatch та конкурента Vbet вивели компанію Favbet в беззаперечні лідери: за даними OpendataBot, завдяки цьому у 2023 році дохід компанії збільшився у рекордні 425 разів — до 9,9 млрд грн, що стало найбільшим приростом серед усіх операторів азартних ігор в Україні.

Трохи згодом на ринку букмекерських послуг з’явились ще два новачка — кіберспортивний букмекер GGBet Максима Кріппи та Betking Павла Журило, які дуже швидко вибились в першу п’ятірку лідерів, враховуючи таку маленьку конкуренцію на ринку.

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Серйозні проблеми з законом аж до арештів рахунків мають сьогодні і два бренди онлайн-казино, що за результатами 2023 року разом з лідером ринку Favbet входили у трійку операторів з найбільшими прибутками — це Pin-Up та Cosmolot. Перший знаходиться під обвинуваченням прокуратури, у січні 2025 року ДБР затримало номінального власника Pin-Up. Тим часом ТОВ «Спейсикс», що оперує брендом Cosmolot, Бюро економічної безпеки звинувачує в ухиленні від сплати податків на понад 1 млрд грн та провадженні азартних ігор поза ліцензією. Таким чином позиції цих колишніх лідерів значно похитнулись.

Окрім того, за зв’язки з рф втратили свої ліцензії онлайн-казино Vulkan, FanSport, Pointloto, Joker та GoldCup. На їхні місця вийшли нові гравці — 777, SuperGra, Gorilla, Vega’s, Nais та CasinoUA — ще один проект компанії Favbet.

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