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Україна

Кремль планує використовувати українську землю під логістику війни

19:27 26 червня 2025
Росіяни на українській землі, фото з відкритих джерел

Щодня та щоночі російські військові атакують міста та села України дронами та ракетами.
В основному, повітряні цілі росіяни запускають зі своєї території. Але кремль має намір створити на окупованих територіях України логістичні центри та інші об’єкти, які б обслуговували російську агресію в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Кремль не приховує намірів: уряд рф за наказом путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель ТОТ під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії», — йдеться у повідомленні.

Окупанти вважають тимчасово окуповані українські території ресурсом для війни.

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«Офіційно: окуповані регіони — ресурс для війни, а не „визволені“ території. Москва знищує міста, а тепер — грабує й підминає інфраструктуру під війну», — додали в ЦНС.

В Центрі наголошують, що росія використовує окупацію для контролю над територією й логістикою для продовження війни.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Сумщині зупинено просування росіян. Головком ЗСУ Олександр Сирський вважає, що «літній наступ» ворога у Сумській області захлинається.

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