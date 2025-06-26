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Кремль планує використовувати українську землю під логістику війни
Щодня та щоночі російські військові атакують міста та села України дронами та ракетами.
В основному, повітряні цілі росіяни запускають зі своєї території. Але кремль має намір створити на окупованих територіях України логістичні центри та інші об’єкти, які б обслуговували російську агресію в Україні.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Кремль не приховує намірів: уряд рф за наказом путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель ТОТ під логістичні центри, залізницю й інші об’єкти для забезпечення армії», — йдеться у повідомленні.
Окупанти вважають тимчасово окуповані українські території ресурсом для війни.
«Офіційно: окуповані регіони — ресурс для війни, а не „визволені“ території. Москва знищує міста, а тепер — грабує й підминає інфраструктуру під війну», — додали в ЦНС.
В Центрі наголошують, що росія використовує окупацію для контролю над територією й логістикою для продовження війни.
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