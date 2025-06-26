Просування окупантів на Сумщині зупинено: Сирський розповів про «літній наступ» ворога

Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області. Цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території рф захлинається, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«День насиченої роботи на Північнослобожанському напрямку. Оборона Сумщини — одне з основних завдань на сьогодні. За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань „літнього наступу“ ворога з території РФ захлинається так само, як торік — спроба наступальних дій противника на Харківщині», — зазначив Сирський.

За його словами, просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована.

«На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС РФ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти», — додав він.

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Головнокомандувач ЗСУ також підкреслив, що наступальні дії українських воїнів у Глушківському районі Курської області змусили противника перекинути частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.



Крім того, у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини — міст і громад області. Її першочергові завдання — це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Також, за словами Сирського, призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Також призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання.

«Проаналізував реальний стан справ безпосередньо в полях та лісах — проінспектував напрямок фортифікацій, зокрема і в тій частині, за яку відповідають ОВА і ДССТ. Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни», — окремо зазначив Сирський.

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Він додав, що зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація «kill-зон», побудова антидронових коридорів і забезпечення більш надійно логістики наших військ — очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою.

Зазначимо, 24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. При цьому раніше російський диктатор володимир путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але «не виключає» такого сценарію. А в ISW назвали регіони, які хоче окупувати росія.

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