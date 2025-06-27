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В яких випадках споживач має право вимагати перерахунку вартості наданих комунальних послуг
Експерти вважають, що українська система нарахування комунальних послуг неефективна й спрямована виключно на збільшення платежів для споживачів.
Але є низка факторів, які можуть давати право споживачеві вимагати перерахунку вартості наданих послуг, пише «На пенсії».
Йдеться про:
- зниження температури теплоносія та гарячої води, невідповідності їх тиску на вході в будинок;
- зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
- перерв у наданні послуг через перевищення строків проведення аварійно-відновлювальних робіт виконавцем;
- невідповідність складу і якості води державним санітарним нормам і правилам;
- порушення графіку вивезення побутових відходів, недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами.
Споживач комунальних послуг може самостійно ініціювати перерахунок. Для цього потрібно скласти акт-претензію. Якщо акт надійшов від споживача багатоквартирного будинку, то перерахунок здійснюється для всіх споживачів, які мешкають у цьому будинку і отримали послугу невідповідної якості.
У випадках, коли споживач послуги має борг з оплати, то перерахунок або штраф можуть бути здійсненні як зарахування погашення заборгованості. Якщо боргу немає, то зарахування відбувається в рахунок оплати майбутніх платежів.
Між тим, постачальник комунальної послуги зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок протягом одного місяця після розрахункового періоду. У ряді випадків також може бути передбачений штраф, який виконавець повинен сплатити споживачеві. Порядок і розмір штрафу визначають законодавчі акти або договір.
Раніше ми розповідали, як не переплатити за комунальні послуги.90
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