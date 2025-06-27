В яких випадках споживач має право вимагати перерахунку вартості наданих комунальних послуг

Експерти вважають, що українська система нарахування комунальних послуг неефективна й спрямована виключно на збільшення платежів для споживачів.

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Але є низка факторів, які можуть давати право споживачеві вимагати перерахунку вартості наданих послуг, пише «На пенсії».

Йдеться про:

- зниження температури теплоносія та гарячої води, невідповідності їх тиску на вході в будинок;

- зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

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- перерв у наданні послуг через перевищення строків проведення аварійно-відновлювальних робіт виконавцем;

- невідповідність складу і якості води державним санітарним нормам і правилам;

- порушення графіку вивезення побутових відходів, недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами.

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Споживач комунальних послуг може самостійно ініціювати перерахунок. Для цього потрібно скласти акт-претензію. Якщо акт надійшов від споживача багатоквартирного будинку, то перерахунок здійснюється для всіх споживачів, які мешкають у цьому будинку і отримали послугу невідповідної якості.

У випадках, коли споживач послуги має борг з оплати, то перерахунок або штраф можуть бути здійсненні як зарахування погашення заборгованості. Якщо боргу немає, то зарахування відбувається в рахунок оплати майбутніх платежів.

Між тим, постачальник комунальної послуги зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок протягом одного місяця після розрахункового періоду. У ряді випадків також може бути передбачений штраф, який виконавець повинен сплатити споживачеві. Порядок і розмір штрафу визначають законодавчі акти або договір.

Раніше ми розповідали, як не переплатити за комунальні послуги.

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