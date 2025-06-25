Як не переплатити за комунальні послуги: поради юристів

Хоча тарифи на комунальні послуги в Україні поки залишаються стабільними, існує ризик опинитися в боргу перед постачальниками комунальних послуг. Довести свою правоту буде складно, якщо у споживача немає квитанції про оплату комунальних послуг.

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Як повідомляє сайт «На пенсії», згідно з чинним законодавством, квитанції можуть допомогти в разі виникнення спірних ситуацій з постачальниками комунальних послуг. Саме для цього рекомендується зберігати ці документи щонайменше 3 роки, а краще — 5 років.

Як уточнюють юристи, хоча конкретні терміни зберігання не вказуються, слід пам’ятати, що:

термін позовної давності становить 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації;

постачальники можуть затягувати терміни розгляду справи;

можуть виникнути проблеми у самій компанії-постачальника послуг, наприклад, збої в електронній системі даних, через що інформація про платежі повністю або частково втрачена, допущені помилки при підрахунках ваших платежів у компанії або виникла плутанина.

Також, як уточнюють фахівці, якщо платіж здійснювався через банк, то можна використовувати й електронні квитанції, які вважатимуться дійсними. Але все ж краще отримати виписку з банківської установи в роздрукованому вигляді, з підписом і печаткою банку, що дозволить використовувати їх на цілком законних підставах.

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Як писали «ФАКТИ», компанії-постачальники комунальних послуг часто виставляють вимоги, вельми сумнівні з точки зору законодавства.

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