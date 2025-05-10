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- 11:09 «Абсолютно неефективна система»: експерт розповів, як українців змушують переплачувати за «комуналку»
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«Абсолютно неефективна система»: експерт розповів, як українців змушують переплачувати за «комуналку»
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, який раніше пояснював, чи є законною вимога оплати домогосподарствами прибирання прибудинкових територій, розповів про приховані механізми нарахування платежів за комунальні послуги.
Експерт в інтерв'ю журналістці Олені Кістриці заявив, що українська система нарахуванаь абсолютно неефективна та спрямована виключно на збільшення платежів для споживачів, передає «Хвиля».
«В Україні створено абсолютно неефективну схему, згідно з якою, якщо ви не подали дані лічильника вчасно, монополіст одразу нараховує вам обсяг споживання у три рази більший. Тобто, якщо ваш стандартний платіж становив, скажімо, 100 гривень за холодну воду, то за відсутності показників вам не змінюють тариф, а просто множать обсяг на три», — пояснив він та додав, що в ЄС діє зовсім інша система: «У Європі ніхто не бігає щомісяця і не подає показники. Там нараховують по середньому за тепло, воду та інші послуги. Потім наприкінці року приходить контролер, звіряє фактичні показники з нарахованими за рік. Якщо споживач переплатив — йому повертають гроші, якщо недоплатив — доплачує різницю».
На думку Олега Попенка, українські постачальники послуг встановили надмірно жортскі вимоги щодо термінів надання показників приборів обліку, аби в рахунку вказувалася завищена ціна: «Для цього і встановлено такі жорсткі строки: якщо ви протягом трьох днів не подали дані — на четвертий день отримаєте платіжку з обсягом, збільшеним у кілька разів».
Він згадав, що раніше надмірні нархування були встановлені урядовою постановою. Зокрема, за газ в подібних випадках платіж збільшувався більше ніж у шість разів. Більше доводиться платити й тим домогосподарствам, в яких лічильники води, газу, тепла, електрики не пройшли повірку.
«У кожному випадку діють свої коефіцієнти, але загалом ви платите у 2−3 рази більше. І це закріплено в законі», — підкреслив експерт та додав, що на рівні керівництва немааа бажання міняти систему, що склалася.
Він розповів про участь у засіданні парламентського комітету, де обговорювалися ці питання. Попенко згадав, як один з урядовців заявив, що вони «не зацікавлені у змінах» і що їх «все влаштовує». А якщо треба — хай цим займаєаться парламент.
«Законодавство у сфері ЖКГ і енергетики повністю спрямоване проти споживача. Кожен документ, що виходить з Верховної Ради чи Кабміну, працює проти інтересів громадян», — наголосив Олег Попенко.
Нагадаємо, що у березні кияни дізналися про різке збільшення тарифу на обслуговування прибудинкової території. Керівник КМВА Тимур Ткаченко обіцяв скасувати підвищення цих тарифів, але наразі ситуація не змінилася.
Фото Pixabay171
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