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Завжди цікавився електронікою: в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА із Закарпаття
Ужгород попрощався із полеглим захисником - 40-річним солдатом Сергієм Желізкою. Він був відважним, сильним і відповідальним, повідомляє міська рада.
Дитинство майбутній воїн провів у люблячих бабусі і дідуся у Виноградові, де навчався і закінчив місцеву школу.
«Ще підлітком виявляв бажання пізнавати щось нове, вмів і не боявся працювати, дбав про молодших брата і сестру. Завжди був готовий прийти на допомогу. Був здібним у різних сферах, але особливу цікавість проявляв до електроніки», — кажуть земляки.
Коли почалась велика війна, Сергій Желізка не міг бути осторонь. Тому у лютому 2023 року приєднався до лав Збройних Сил України та став оператором батальйону безпілотних систем. За два роки служби боєць заслужив авторитет та повагу серед побратимів.
Загинув воїн 18 червня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету України.
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