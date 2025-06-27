Завжди цікавився електронікою: в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА із Закарпаття

Ужгород попрощався із полеглим захисником - 40-річним солдатом Сергієм Желізкою. Він був відважним, сильним і відповідальним, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

Дитинство майбутній воїн провів у люблячих бабусі і дідуся у Виноградові, де навчався і закінчив місцеву школу.

«Ще підлітком виявляв бажання пізнавати щось нове, вмів і не боявся працювати, дбав про молодших брата і сестру. Завжди був готовий прийти на допомогу. Був здібним у різних сферах, але особливу цікавість проявляв до електроніки», — кажуть земляки.

Коли почалась велика війна, Сергій Желізка не міг бути осторонь. Тому у лютому 2023 року приєднався до лав Збройних Сил України та став оператором батальйону безпілотних систем. За два роки служби боєць заслужив авторитет та повагу серед побратимів.

РЕКЛАМА

Загинув воїн 18 червня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету України.

Прощалися з героєм на набережній Незалежності біля пам’ятника жертвам Голодомору. Після заупокійної літургії бійця з військовими почестями поховали на Пагорбі Слави.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що захисника з Одещини, який воював з 2017 року, поховали майже через три роки після загибелі.

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook