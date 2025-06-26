41.26 / 41.82 48.30 / 49.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Воював з 2017 року: захисника з Одещини поховали майже через три роки після загибелі

20:32 26 червня 2025
Олег Петрусенко загинув 30 вересня 2022 року

Страшна війна без жалю забрала життя захисника Олега Петрусенка, який боронив українську землю від російського окупанта. Він вирізнявся доброзичливістю, щирістю та працьовитістю. Мав золоті руки, був веселим і товариським, завжди оточений друзями, повідомляє Куяльницька сільська територіальна громада. Герою навіки 25 років.

«Олег у 2013 році вступив до Котовського професійного ліцею, де здобув фах муляра-штукатура. На початку 2017 року обрав шлях військового, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Саме там у ньому загартувалися любов до Батьківщини та справжній патріотизм. За час служби взяв участь у бойових діях на сході країни в зоні АТО», — йдеться у повідомленні.

За словами земляків, після завершення контракту Олег повернувся додому, створив сім’ю та став щасливим батьком донечки. Разом із дружиною вони мріяли про спільне майбутнє. Та жорстока війна зруйнувала ці плани…

«13 липня 2022 року Олег був призваний до лав мотопіхотної військової частини А2962. А вже 30 вересня того ж року під час виконання бойового завдання в районі села Первомайське Донецької області старший солдат героїчно загинув», — пишуть земляки.

РЕКЛАМА

Тільки тепер тіло бійця вдалось повернути додому і з почестями поховати…

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель на Донеччині поліцейського з Тернополя.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Святослав Вакарчук

Повертається на сцену: відомий музикант вразив новиною

Астрологи назвали зодіаки, яким пощастить у липні 2025 року

Фортуна вибере улюбленців: на які знаки зодіаку чекає успіх у липні 2025 року

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Сонце», Рибам — «Зірка», а Стрільцям — «Дев'ятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 27 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів