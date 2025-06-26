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Воював з 2017 року: захисника з Одещини поховали майже через три роки після загибелі
Страшна війна без жалю забрала життя захисника Олега Петрусенка, який боронив українську землю від російського окупанта. Він вирізнявся доброзичливістю, щирістю та працьовитістю. Мав золоті руки, був веселим і товариським, завжди оточений друзями, повідомляє Куяльницька сільська територіальна громада. Герою навіки 25 років.
«Олег у 2013 році вступив до Котовського професійного ліцею, де здобув фах муляра-штукатура. На початку 2017 року обрав шлях військового, підписавши контракт зі Збройними Силами України. Саме там у ньому загартувалися любов до Батьківщини та справжній патріотизм. За час служби взяв участь у бойових діях на сході країни в зоні АТО», — йдеться у повідомленні.
За словами земляків, після завершення контракту Олег повернувся додому, створив сім’ю та став щасливим батьком донечки. Разом із дружиною вони мріяли про спільне майбутнє. Та жорстока війна зруйнувала ці плани…
«13 липня 2022 року Олег був призваний до лав мотопіхотної військової частини А2962. А вже 30 вересня того ж року під час виконання бойового завдання в районі села Первомайське Донецької області старший солдат героїчно загинув», — пишуть земляки.
Тільки тепер тіло бійця вдалось повернути додому і з почестями поховати…
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