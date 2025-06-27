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Мати просто спостерігала, як дитина вмирала: одеська поліція оприлюднила подробиці історії з трупом однорічного малюка у морозилці

12:02 27 червня 2025
Поліцейські затримали подружжя, фото поліції

Поліцейські розповіли про обставини смерті малолітнього хлопчика, тіло якого знайшли у морозилці у січні поточного року в Одесі.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що жінка погано доглядала за сином. Внаслідок цього він отримав термічні опіки декількох ділянок тіла.

18-річна мати та її 44 -річний співмешканець, який понад 12 років провів за ґратами за майнові злочини, спостерігали як хлопчик втрачав свідомість, в нього було порушення дихання. Але ні матір, ні її співмешканець по допомогу до лікарів не звернулися. Це призвело до трагічних наслідків — хлопчик помер.

«За висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини знаходилась у причинному зв'язку з опіковою хворобою, яка виникла на фоні опіків тіла й ускладнилась розвитком жирової емболії», — йдеться у повідомленні поліції.

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Аби приховати факт смерті малюка, співмешканець матері обмотав його тіло у плівку, сховав у сумку, а потім поклав у морозильну камеру, де воно пролежало близько двох тижнів, доки не було виявлене поліцейськими.

Слідчі висунули фігурантам обвинувачення за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство.

Крім цього, жінці повідомлено про підозру ще й за ст. 166 ККУ — злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а чоловіку — за ч. 1 ст. 297 ККУ — наруга над тілом померлого.

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Згідно з чинним законодавством, за скоєне цивільному подружжю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Дворічна дівчинка, яка також виховувалась у цій родині, наразі знаходиться у дитячому закладі.

Також окрему справу поліцейські завели щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених здійснювати захист прав та інтересів дітей, які не виконали своїх службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх. Розслідування за цим фактом продовжується.

Раніше ми розповідали про ще один жахливий випадок в Одесі — смерть семирічної дівчинки від рук сусіда.

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