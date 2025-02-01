Тіло однорічної дитини виявили у морозилці в одеській квартирі (фото)

В Одесі, куди нещодавно дісталася пляма мазуту з російських танкерів, що затонули, поліцейські розслідують обставини смерті малолітнього хлопчика. Про це повідомили в Національніц поліції України.

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«Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі. Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Полтаві літній педофіл викрав та вбив 12-річну дівчинку. 57-річному мешканцю обласного центру інкримінують сексуальне насильство, зґвалтування та вбивство, скоєні стосовно двох малолітніх дівчаток.

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