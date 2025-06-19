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Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою (фото, відео)
В Одесі, яка нещодавно постраждала від атаки росіян, зниклу семирічну дівчинку знайшли мертвою. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
«Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Точну причину встановить судово-медична експертиза. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські вилучили низку речових доказів, які будуть скеровані на експертні дослідження.
«Також криміналісти мобільної ДНК-лабораторії слідчого управління ГУНП в Одеській області під час першочергових слідчих дій зібрали для досліджень біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Зловмисник був у розшуку за ТЦК та СП. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу.
В поліції повідомили, що семирічна Соломійка зникла вчора ввечері із двору. Про це мати повідомила в поліцію вночі.
Як писали «ФАКТИ», минулого року на даху будинку у центрі Києва знайшли мертву дівчину.507
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