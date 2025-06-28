Іпотека по «єОселі»: скільки можна взяти у кредит, яку суму слід віддати банку та скільки потрібно заробляти

За час дії державної програми пільгового кредитування «єОселя» своє житло придбали близько 17 тисяч українських сімей. Але таких може бути набагато більше, якщо прорахувати свої реальні можливості.

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Про це «ФАКТАМ» повідомила Катерина Личана, начальник управління роботи з партнерами «Глобус Банку». За її словами, для вчителів, науковців, медпрацівників «єОселя» передбачає найкращі кредитні умови: позику можна отримати строком до 20 років за ставкою 3% на перші 10 років погашення та 6% - на наступні 10 років із першим внеском від 20% вартості житла.

Оскільки одними з умов надання кредиту є платоспроможність позичальника, а також невідкладна потреба у власному житлі (або його відсутність, або недостатня площа проживання — менше за 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї), на це слід звертати особливу увагу.

«Зараз за програмою „єОселя“ середня сума кредиту становить 1,65 млн грн, за такої суми кредиту максимальний платіж у перший місяць буде лише 11 тис. грн — часткове погашення кредиту та оплата нарахованих відсотків, і з кожним місяцем платіж зменшуватиметься. За нашими розрахунками, якщо сукупний місячний дохід сім'ї з двох осіб становить від 40 тис. грн і така сім'я готова внести мінімальний перший внесок у розмірі від 20%, то акредитовані в „єОселі“ банки не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою, щоб придбати житло за ціною від 2,1 млн грн», — наводить розрахунки банкір.

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Також, за словами фахівчині, є механізми, які можуть допомогти переконати банки надати кредит. Наприклад, якщо майбутній позичальник не одружений/незаміжня, батьки можуть виступити поручителями за кредитом.

Загалом, за словами Катерини Личаної, акредитовані банки залежно від обставин найчастіше готові надати кредити на суму до 2 млн грн, що разом із першим внеском (умовно 20%) відповідає ринковій вартості квартири у новобудові площею від 40 до 50 м².

Катерина Личана також нагадала, як працює алгоритм участі у державній програмі «єОселя»:

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1) подання заявки на участь у програмі через портал «Дія» — необхідно вказати вік, сімейний статус позичальника, назву установи, де він працює, рівень доходу, наявність поручителів та їхній дохід, суму першого внеску;

2) схвалення участі — якщо заявка оформлена правильно та відповідає умовам програми, то незабаром громадянин отримує повідомлення про її схвалення;

«Буквально відразу після схвалення заявки потенційний позичальник отримує повідомлення із пропозиціями від акредитованих банків про готовність надати кредит із зазначенням його суми. Банки дуже оперативно ухвалюють таке рішення. Погодження або відмова щодо кожного банку з'являються у „Дії“ заявника. Але в „Дії“ — це попереднє схвалення, для остаточного рішення необхідно знайти нерухомість, яку планується придбати, та звернутись до банку з повним пакетом документів», — деталізувала Катерина Личана.

3) вибір об'єкта та банку — протягом 30 днів після прийняття заявки позичальник повинен обрати банк та житловий об'єкт для придбання.

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Як раніше писали «ФАКТИ» з посиланням на Центр економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», ставки за іпотечними кредитами в Україні нині найнижчі за останні 15 років.

Фото Pixabay

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