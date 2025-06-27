Український прикордонник втік до Словаччини прямо зі служби та попросив притулку

Прикордонник з контрольно-пропускного пункту «Ужгород» втік зі служби й попросив притулку у Словаччині. Раніше до Польщі втік колишній військовослужбовець Львівського обласного ТЦК Іван Спринський.

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Про втечу прикордонника повідомив відомий закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Глагола пише, що подія трапилась понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.

За його словами, втік молодий прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок.

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Після чергової зміни він повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини.

У Словаччині він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.

«За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі», — пояснює Глагола.

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Журналіст також уточнив, що втікач виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю.

Раніше ми розповідали ще про ще одного втікача прикордонника Руслана Сирового. Він уродженець Луганська, прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Сировий разом з ухилянтами незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Потім з’явилася інформація про те, що він тривалий час працював агентом спецслужб рф.

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