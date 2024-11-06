Поплічник ексначальника ТЦК Львівщини звільнився з військової служби і втік до Польщі, звідки «викриває корупцію в Україні», — Кочетков

Колишній військовослужбовець Львівського обласного ТЦК Іван Спринський, що нині видає себе за антикорупційного активіста, виїхав до Польщі. Зі служби він звільнився майже одночасно із тодішнім керівником ТЦК Олександром Тіщенком. Про це у Facebook написав Олександр Кочетков.

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За даними Кочеткова, Спринський мобілізувався у травні 2022 року, служив стрільцем, потім перевівся до іншої військової частини, останньою його посадою (до вересня 2023 року) була гранатометник відділення охорони Львівського обласного ТЦК.

У ТЦК Спринський служив під командуванням Олександра Тіщенка — місцевого ексдепутата облради з мільйонними статками у родині. Як писали ЗМІ, Тіщенко видавав себе за бойового військового і навіть за капелана, а також може бути причетний до корупційних злочинів.

«Саме цікаве: є інфа, що на службі у ТЦК Тіщенко і Спринський знайшли спільну мову. І не просто потоваришували, а стали щось на зразок партнерів у справах, де Тіщенко не хотів світитися і йому потрібен був посередник між ним та тими, хто ухилявся від мобілізації» — йдеться в дописі.

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При цьому, за інформацією Кочеткова, Тіщенко був звільнений з військової служби та списаний у запас 14 серпня 2023 року. Через місяць, 5 вересня 2023 року, така сама доля спіткала і солдата Спринського.

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«Спринський, як подейкують, виїхав до Польщі, і там перетворився на викривача корупції. Що виглядає як тривіальна помста за те, що вони з Тищенком зараз не при справах. А от його „партнер“ Тіщенко живе вільно і комфортно. Навіть вихваляється спільним фото з Залужним, обіцяючи „ще повоювати“… Тіщенко чомусь відбувся тільки звільненням. Хоча міг би бути у СІЗО, як його одеський колега колишній воєнком Євген Борисов» — повідомив Кочетков.

На фото у заголовку Олександр Тіщенко

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