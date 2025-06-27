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Шоу-бізнес

Дантес дебютував у кіно. Еротичному

19:53 27 червня 2025
Володимир Дантес дебютує у кіно. Фото із соцсерів

Невдовзі в прокат має вийти стрічка, в якій дебютуватиме співак Володимир Дантес, який нещодавно випустив ліричну пісню та кліп на неї «Ти не забудь». В еротичному трилері «В її світлі вони грішили» він грає головну роль.

Як пишуть Новини.LIVE, в фільмі також знімаються Ольга Лавренюк, Даніель Салем, Ольга Хохлаткіна та Оксана Черкашина.

Співак зізнається, що цей фільм став для нього особливим викликом: «Це важке випробування психіки. За короткий термін треба стати персонажем, який не схожий на мене. Він антагоніст, робить неприємні, а іноді жахливі речі. Входячи в образ, ти починаєш погано розділяти реальність і справжнє життя. Але навколо — суперпрофесіонали, до висот яких я прагну. Тож треба очікувати виклик жанру. Це трилер з елементами еротики. В основі історії фільму — проблеми, які ніколи не змінюються. Гроші, влада і все, на що люди здатні заради досягнення цього».

Фото із соцмережі

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Стрічка розповідає про життя галицького дослідника Йогана Зега, який винайшов першу в світі гасову лампу, але визнання так і не отримав. В центрі фільму — сам дослідник і його дружина Амелія Крижевська-Зег. Після весілля та подорожі вони приїжджають в маєток, де й розгортаються похмурі події.

Адже чоловікові від неї потрібні лише гроші, кухарка хоче, аби дружина дослідника померла. Її ж місце поряд із Зегом залюбки б посіла покоївка…

Режисерка фільму — Ірина Громозда, костюми створила дизайнерка Оксана Берг.

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Раніше Володимир Дантес випустив пісню з молодою співачкою Dema. Вони познайомилися випадково — Дантес побачив в мережі допис вчительки музики Дарини, яка написала пісню, яку «має виконати чоловік».

Фото зі сторінки Володимира Дантеса у соцмережі

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