- 20:35 Завжди цікавився електронікою: в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА із Закарпаття
- 20:10 Віцепрем'єру Чернишову, який оскандалився, обрали запобіжний захід
- 20:08 Смачні креветки зі спеціями: за цим рецептом вони у вас точно вийдуть
- 19:53 Дантес дебютував у кіно. Еротичному
- 19:47 У телефоні вбивці Фаріон був і мій профайл: мер Філатов опублікував звернення до міністра МВД й вимагає пояснень
- 19:45 Кінець російській перевазі? В Україні розробляють власне далекобійне озброєння
- 19:19 У Чорне море проникнув отруйний тропічний хижак: екологи попереджають українців про небезпеку та просять про послугу
- 19:01 Терезам — «Король денаріїв» та випробування, Стрільцям — «П'ятірка кубків» і шанс розпочати з нуля: Таро-прогноз на 28 червня
- 18:49 «Джокер» vs аптеки: хто стоїть за атакою на «Подорожник» та АНЦ?
- 18:22 Бюджет для фронту: Україні не вистачає 412 млрд грн — Кабмін шукає джерела фінансування
- 18:21 Білий дім розповсюдив відео із зіркою «Спіймати Кайдаша»: актрисі довелося пояснювати
- 18:09 Кабачки та морква по-корейськи: швидко та смачно
Дантес дебютував у кіно. Еротичному
Невдовзі в прокат має вийти стрічка, в якій дебютуватиме співак Володимир Дантес, який нещодавно випустив ліричну пісню та кліп на неї «Ти не забудь». В еротичному трилері «В її світлі вони грішили» він грає головну роль.
Як пишуть Новини.LIVE, в фільмі також знімаються Ольга Лавренюк, Даніель Салем, Ольга Хохлаткіна та Оксана Черкашина.
Співак зізнається, що цей фільм став для нього особливим викликом: «Це важке випробування психіки. За короткий термін треба стати персонажем, який не схожий на мене. Він антагоніст, робить неприємні, а іноді жахливі речі. Входячи в образ, ти починаєш погано розділяти реальність і справжнє життя. Але навколо — суперпрофесіонали, до висот яких я прагну. Тож треба очікувати виклик жанру. Це трилер з елементами еротики. В основі історії фільму — проблеми, які ніколи не змінюються. Гроші, влада і все, на що люди здатні заради досягнення цього».
Стрічка розповідає про життя галицького дослідника Йогана Зега, який винайшов першу в світі гасову лампу, але визнання так і не отримав. В центрі фільму — сам дослідник і його дружина Амелія Крижевська-Зег. Після весілля та подорожі вони приїжджають в маєток, де й розгортаються похмурі події.
Адже чоловікові від неї потрібні лише гроші, кухарка хоче, аби дружина дослідника померла. Її ж місце поряд із Зегом залюбки б посіла покоївка…
Режисерка фільму — Ірина Громозда, костюми створила дизайнерка Оксана Берг.
Раніше Володимир Дантес випустив пісню з молодою співачкою Dema. Вони познайомилися випадково — Дантес побачив в мережі допис вчительки музики Дарини, яка написала пісню, яку «має виконати чоловік».
Фото зі сторінки Володимира Дантеса у соцмережі39
Читайте нас у Facebook
«Пацани, не бійтеся!»: вкравши у німців ідею плівкового фотоапарата Leica, чекісти посадили на виробництво контрафакту малолітніх злочинців з усієї України