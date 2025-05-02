У саме серденько: Дантес вразив несподіваним вчинком

Популярний співак Володимир Дантес, який вразив зізнанням, випустив пісню з молодою співачкою Dema. Історією їх знайомства Володимир поділився на своїй сторінці у соціальній мережі. Виявилось, що артист випадково попав на допис Дарини — вчительки музики — про те, що вона створила пісню, яку «має виконати чоловік». Дантес звʼязався з дівчиною і запропонував їй заспівати дуетом.

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«Пісня, яку має виконати чоловік» — це та пісня, якої могло не бути, це щасливий випадок і те, що чіпляє з першого рядка, — презентуючи роботу сказав Володимир. — Вона народилася завдяки TikTok, де я почув Dema, яка так круто відчувала кожне слово. Це було саме те, що мені потрібно було почути. І я приєднався".

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За словами Дантеса, пісня — про кохання, яке вже не повернути, але яке все ще живе у серці. Відео на композицію у стилі вісімдесятих зняла режисерка Надія Сазонова. Шанувальники Володимира подякували йому за вибір композиції та підтримали творчість Дарини.

«Чудова пісня з неймовірною історією створення, — написали у коментарях. — Дуже гідний вчинок — заспівати її разом, а не просто купити. Респект Дарині, і окрема повага Дантесу за порядність».

«Володимире, ця пісня у саме серденько, — зізналися шанувальники. — Дуже круто разом виконали! І дівчина молодець, що ризикнула. Впевнена, що зараз багато «домашніх» авторів пісень, сидять і кусають лікті з думками: «…а що, так можна було?»

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«Насолоджуюсь незвичайним тембром голосу Дарини!!! — поділилися враженням. — Здається, що краще Дантеса цю пісню ніхто б не виконав. Респект режисеру і сценаристу кліпу».

Раніше колишня дружина Володимира Дантеса Надя Дорофєєва випустила вражаючий хіт.

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