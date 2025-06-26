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Шоу-бізнес

Перший танець на весіллях: Дантес вразив своєю мрією

20:01 26 червня 2025
Володимир Дантес

Популярний співак Володимир Дантес, який заспівав разом з Вакарчуком, випустив ліричну пісню та кліп на неї. За словами артиста, «Ти не забудь» — про кохання під час війни, яке тримає, незважаючи на труднощі. Дантес зізнався, що написав трек всього за сорок хвилин.

«Кохання під час війни — не лише про почуття, але й про силу, яка тримає разом через відстань, труднощі й випробування, — представив нову пісню Володимир. - „Ти не забудь“ — пісня про любов, для якої немає перешкод. Вона — втілення того, що більшість з нас відчувають зараз. Я хочу, щоб цей трек став тим, що люди кидатимуть одне одному зі словами: „Коханий/кохана, дивись, це про нас“. Бо він про те, як ми любимо навіть через відстань, через труднощі. Хочу, щоб ця пісня стала першим танцем на весіллях, нагадуючи, що ні війна, ні час, ні будь-які перешкоди не здатні зупинити справжнє кохання».

Кліп на пісню зняла режисерка Даша Ши, яка вже працювала зі співаком над композицією «Одинокая». За задумом Даши дійство відбувається у вагоні метро, де зустрічаються двоє закоханих.

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«Вовині пісні мають якусь шалену ауру і енергетику — відправляють мене в студентські роки, коли по венах текла концентрована закоханість, — відреагували у мережі під кліпом. — Обожнюю. Голос, погляд — кожна пісня, відео як ковток молодості».

«Дуже до вподоби, що останні декілька пісень мають якийсь свій особливий стиль, який об’єднує кожну з них і кліпи також», — поділилися враженням.

«Як ви круто, по іншому, фірмово відкрилися коли заспівали українською, — написали у мережі. — Вам вдячна за вашу позицію і за те, що транслюєте її. Страшно таке писати, але війна внесла свої плюси… на жаль, великою кров’ю. Головне зараз — це все втримати і не дати далі пролізти язику сюди знову!»

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