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Знаменитий суперважковаговик Деонтей Уайлдер побив співвітчизника в бою в США (відео)

9:54 28 червня 2025
Деонтей Уайлдер&nbsp;— Тайррелл Херндон

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (44 перемоги, 43 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия), який програв у бою-реванші Тайсону Ф'юрі, переможно повернувся на ринг після річної паузи.

У ніч на суботу, 28 червня, 39-річний боксер на прізвисько Бронзовий бомбардувальник на арені Charles Koch Arena в американському Вічіто здобув дострокову перемогу над своїм 37-річним співвітчизником Тайрреллом Херндоном (24 перемоги, 16 з них — нокаутом, 6 поразок).

Уайлдер приголомшив свого опонента вже у 2-му раунді, коли лівим хуком відправив Херндона в нокдаун.

У 6-й трихвилинці суперник ексчемпіона світу, що помітно втомився, ще раз опинився на настилі рингу, а в 7-й, коли Херндон вже просто перестав відповідати на удари іменитого опонента, рефері припинив побиття, зафіксувавши перемогу 102-кілограмового Уайлдера.

Деонтей у першому з червня 2024-го поєдинку закрив серію з двох поразок поспіль і відсвяткував перший успіх з жовтня 2022-го, коли він нокаутував гіганта з Фінляндії Роберта Хеленіуса.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Деонтей Уайлдер згадав свій найстрашніший нокаут у кар'єрі.

Фото X Ring Magazine

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