- 11:14 Справи геть кепські: росія різко збільшила виробництво дронів
- 11:07 Не лише навесні та восени: що важливо знати про червневу обрізку плодових дерев і чагарників і як її правильно зробити
- 10:32 Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня
- 09:59 Бійця ММА з росії вдарило струмом під час святкування перемоги над корейцем
- 09:41 Загинув пілот F-16, який відбивав нічну атаку ворога, — Повітряні Сили
- 08:54 Вночі ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки на даний момент
- 08:18 Овнам — несподіванки, Козерогам — підбиття підсумків: гороскоп на 29 червня
- 06:35 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 28.06 22:27 Як їсти бургер згідно з етикетом: знання цих моментів позбавить вас почуття незручності
- 28.06 22:01 Такий незвичайний салат ви точно не куштували: він готується просто та швидко
- 28.06 21:30 «Розжують і виплюнуть»: Бен Аффлек відреагував на чутки про новий роман Лопес
- 28.06 21:01 Як видалити плями від фруктів: ці домашні хитрощі роблять дива
Знаменитий суперважковаговик Деонтей Уайлдер побив співвітчизника в бою в США (відео)
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (44 перемоги, 43 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия), який програв у бою-реванші Тайсону Ф'юрі, переможно повернувся на ринг після річної паузи.
У ніч на суботу, 28 червня, 39-річний боксер на прізвисько Бронзовий бомбардувальник на арені Charles Koch Arena в американському Вічіто здобув дострокову перемогу над своїм 37-річним співвітчизником Тайрреллом Херндоном (24 перемоги, 16 з них — нокаутом, 6 поразок).
Уайлдер приголомшив свого опонента вже у 2-му раунді, коли лівим хуком відправив Херндона в нокдаун.
#WilderHerndon https://t.co/op5b8eSOjx pic.twitter.com/T5d6hbMFLv— PPV.COM (@ppv_com) June 28, 2025
У 6-й трихвилинці суперник ексчемпіона світу, що помітно втомився, ще раз опинився на настилі рингу, а в 7-й, коли Херндон вже просто перестав відповідати на удари іменитого опонента, рефері припинив побиття, зафіксувавши перемогу 102-кілограмового Уайлдера.
June 28, 2025
Деонтей у першому з червня 2024-го поєдинку закрив серію з двох поразок поспіль і відсвяткував перший успіх з жовтня 2022-го, коли він нокаутував гіганта з Фінляндії Роберта Хеленіуса.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Деонтей Уайлдер згадав свій найстрашніший нокаут у кар'єрі.
Фото X Ring Magazine202
Читайте нас у Facebook