Уайлдер нокаутував у першому раунді гіганта Хеленіуса та кинув виклик Усику (відео)

У ніч на неділю, 16 жовтня, у Нью-Йорку на рингу Barclays Center пройшов вечір боксу, в рамках якого зійшлися ексчемпіон світу за версією WBC американець Деонтей Уайлдер (43 перемоги, 42 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який програв рік тому у поєдинку-реванші з Тайсоном Ф'юрі, та фінський гігант Роберт Хеленіус (31 перемога, 20 з них — нокаутом, 4 поразки).

Представник «Суомі» значно перевершив показники «Бронзового бомбардувальника» на церемонії зважування — 114,9 кг проти 97,3 кг. І Роберт спробував розпочати бій із позиції сили, зайнявши центр рингу та викидаючи удари.

Ось тільки не врахував, мабуть, Хеленіус, що його суперник славиться вбивчим ударом. І пропустив один із таких наприкінці першого раунду. Влучання було настільки сильним, що фін відразу упав на підлогу рингу — є черговий нокаут у кар'єрі Уайлдера!

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND! pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022

«Я намагався зберігати дистанцію, оскільки Роберт має серце чемпіона, — цитує переможця видання Mirror. — Я знав, на що він здатний. Я не ставився до нього легковажно. Я дивився йому у вічі й бачив, що він дуже хотів перемогти. Коли суперники б'ються з Деонтеєм Уайлдером, вони показують свій найкращий виступ. Я заманював його, дозволив йому зблизитися. А коли він зблизився, я його впіймав.

Це була чудова битва. Хто буде наступним? Ходили чутки про Усика, але я не бачу його тут (українець планував відвідати бій особисто. — Авт.). Більшість часу бійці кажуть, що хочуть битися зі мною, але коли я показую себе та оформляю такі нокаути, вони повертають за ріг. Я готовий битися з будь-яким суперником. Енді Руїс або Усик — влаштуємо це. Деонтей Вайлдер повернувся, до суперважкого дивізіону повернулося хвилювання. Суперважкої ваги немає без Деонтея Уайлдера, і це факт".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик заговорив про третій бій із Джошуа та назвав несподіване місце для його проведення.

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