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Частина українців може отримати компенсацію за неякісний газ: що потрібно зробити
Компанії, які постачають споживачам газ, щомісячно нагадують про необхідність своєчасної передачі показань лічильників та оплати за поставлений енергоносій. Нагадаємо, що наразі більшість українців, яка є клієнтами «Нафтогазу», сплачує по 7,96 грн за 1 кубометр й платитиме за такою ціною до 31 травня 2026 року.
Втім, споживачі не лише зобов'язані сплачувати за отримані послуги, а й мають право на компенсацію, якщо з якістю енергоносія не все гаразд. Як пише «ГазПравда», оператори газорозподільчих мереж, як то передбачено договором на надання послуг, зобов'язані забезпечувати споживачів, зокрема, газом належної якості. А якщо ця вимога не виконується, споживач може претендувати на компенсацію.
Так, оператор ГРМ має перерахувати обсяги розподіленого природного газу й виплатити споживачеві грошову компенсацію в разі невідповідності величини тиску та/або якості природного газу параметрам, які визначені у Кодексі газорозподільних систем. Перевірити невідповідність постачальник має за заявою споживача. А розмір компенсації розраховується за формулами, визначеними законодавством.
Зазначається, що після отримання заяви від споживача компанія має надіслати своїх представників протягом двох робочих днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості, попередньо узгодивши час візиту із заявником.
Втім, варто знани, що у випадку відповідності показників газу визначеним нормам, вже споживачеві доведеться виплачувати компенсацію компанії — покрити її витрати на проведення фізико-хімічного аналізу.
Раніше в газопостачальній компанії попереджали споживачів, що при оплаті за надану послугу важливо вказувати призначення платежу. Через те, що громадяни користуються різними сервісами, без даної інформації компанії-постачальнику буде важко ідентифікувати платника. Отже, кошти спишуть, а як оплату за комуналку не зарахують.
Фото Pixabay75
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