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Суспільство та люди

Частина українців може отримати компенсацію за неякісний газ: що потрібно зробити

11:56 28 червня 2025
Споживачі мають право на компенсацію за надання неякісної послуги. Фото Pixabay

Компанії, які постачають споживачам газ, щомісячно нагадують про необхідність своєчасної передачі показань лічильників та оплати за поставлений енергоносій. Нагадаємо, що наразі більшість українців, яка є клієнтами «Нафтогазу», сплачує по 7,96 грн за 1 кубометр й платитиме за такою ціною до 31 травня 2026 року.

Втім, споживачі не лише зобов'язані сплачувати за отримані послуги, а й мають право на компенсацію, якщо з якістю енергоносія не все гаразд. Як пише «ГазПравда», оператори газорозподільчих мереж, як то передбачено договором на надання послуг, зобов'язані забезпечувати споживачів, зокрема, газом належної якості. А якщо ця вимога не виконується, споживач може претендувати на компенсацію.

Так, оператор ГРМ має перерахувати обсяги розподіленого природного газу й виплатити споживачеві грошову компенсацію в разі невідповідності величини тиску та/або якості природного газу параметрам, які визначені у Кодексі газорозподільних систем. Перевірити невідповідність постачальник має за заявою споживача. А розмір компенсації розраховується за формулами, визначеними законодавством.

Зазначається, що після отримання заяви від споживача компанія має надіслати своїх представників протягом двох робочих днів у містах і п’яти календарних днів у сільській місцевості, попередньо узгодивши час візиту із заявником.

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Втім, варто знани, що у випадку відповідності показників газу визначеним нормам, вже споживачеві доведеться виплачувати компенсацію компанії — покрити її витрати на проведення фізико-хімічного аналізу.

Раніше в газопостачальній компанії попереджали споживачів, що при оплаті за надану послугу важливо вказувати призначення платежу. Через те, що громадяни користуються різними сервісами, без даної інформації компанії-постачальнику буде важко ідентифікувати платника. Отже, кошти спишуть, а як оплату за комуналку не зарахують.

Фото Pixabay

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