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Клуб споживачів

Гроші з картки спишуть, але платню за газ не зарахують: українцям нагадали про важливе правило

11:11 22 травня 2025
«Газмережі» нагадали про правила заповнення платіжки за газ. Фото Pixabay

Українці, які наразі сплачують за газ за сталим тарифом (у «Нафтогаза», як і раніше, діє тариф у 7,96 грн за кубометр), мають пам'ятати, що при неправильному заповненні платіжки гроші з картки можуть списати, але оплату не зарахують.

Про це пише видання «На пенсії», посилаючись на інформацію від «Газмереж» — компанія надає послугу з розподілу газу.

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Річ в тому, що громадяни сплачуть за послугу, користуючись різними сервісами. З огляду на це, важливо вказувати призначення платежу — інашке компанія-постачальник може просто не ідентифікувати платника: кошти з банківського рахунку спишуть, але не зарахують, як оплату за комуналку.

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Йдеться про такі дані, як номер особового рахунку; прізвище, ім’я та по батькові платника; повна адреса помешкання, за яке сплачуються кошти; призначення — «Оплата послуги за розподіл газу».

Про те, які існують пільги з оплати комуналки та про те, хто може на них претендувати, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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