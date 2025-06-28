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Весілля сторіччя: один з найбагатших людей світу одружився на журналістці
27 червня відбулася подія, до якої готувалися багато заможних людей світу: 61-річний мільярдер Джефф Безос одружився на 55-річній журналістці Лорен Санчес у Венеції.
Як повідомляє pagesix.com, наречена опублікувала перше фото з весілля у своєму інстаграмі, вилучивши весь попередній контент зі сторінки та змінивши опис профілю — тепер вона офіційно місіс Безос, дружина одного з найбагатших людей світу.
Для основної весільної церемонії, якій передувало кілька вечірок, і за якою піде ще один святковий день, Лорен обрала сукню Dolce & Gabbana з довгим шлейфом, що відсилає до образу Софі Лорен у фільмі «Плавучий дім».
Весільний образ доповнювали коштовності, у тому числі обручка з діамантом в 20 каратів, яку на весіллі обговорювали всі (не 80 каратів, звичайно, як у представниці клану Амбані, але теж ефектно).
Згідно з інформацією ЗМІ, на «весіллі століття» були присутні близько 200 гостей, у тому числі сім'я Кардаш'ян-Дженнер, Леонардо Ді Капріо зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, мільярдер Білл Гейтс, Орландо Блум (без Кеті Перрі, з якою він розлучився), королева Йорданії Раша, Опра Уїн Ніархосом, дочка президента США Іванка Трамп із родиною та багато інших.
Вчорашнє весілля — неофіційне: насправді пара зареєструвала шлюб у США раніше, попередньо підписавши шлюбну угоду, в якій, як кажуть інсайдери, прописані найдрібніші фінансові подробиці. У першому шлюбі Безоса такого договору не було, і в результаті його колишній дружині Маккензі відійшло близько 35 млрд доларів, що зробило її однією з найбагатших жінок у світі.
До того ж 25-річний шлюб розпався, за чутками, саме через роман Безоса з Санчес, з якою той познайомився у зв'язку з робочим проектом: Безос найняв компанію Лорен Black Ops Aviation, яка займається повітряною зйомкою, — у спільних польотах вони зблизилися. Цікаво, що познайомив майбутніх чоловіка та жінку колишній чоловік Лорен, на розлучення з яким вона подала наступного дня після того, як офіційно завершився процес розлучення Безоса.
Від першого шлюбу у мільярдера четверо дітей, а у Лорен, яка була одружена двічі, — троє. До знайомства з одним із найбагатших людей планети, статки якого оцінюються в 227 млрд доларів, Лорен зробила блискучу кар'єру: вона стала популярною телеведучою, брала інтерв'ю у Білла Клінтона та інших політиків, знімалася в кіно, кілька разів номінувалася на телевізійну премію «Еммі». Пропозицію коханій Безос зробив через чотири роки відносин, у 2023 році.
До весілля у Венеції пара готувалася весь рік, але скандалів все одно уникнути не вдалося: місцеві жителі виступили різко проти таких гостей у місті, через що довелося навіть міняти програму святкування.
Нагадаємо, що на дівич-вечір цього року Безос, власник аерокосмічної компанії Blue Origin, подарував коханій політ у космос, куди вона вирушила з подругами, у тому числі з Кеті Перрі.
AbacaPress/SplashNews.com491
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