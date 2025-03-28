Готелі вже заброньовано: стали відомі перші деталі весілля мільярдера Безоса та журналістки Санчес

Практично у всіх наречених є чек-лист з підготовки до весілля, і виглядає він приблизно однаково: скинути пару кілограмів, щоб ідеально виглядати в сукні, сходити в спа-салон, щоб позбутися зайвого стресу, не забути паспорт дорогою в расгс тощо. Але у телеведучої Лорен Санчес, яка зараз теж перебуває у статусі нареченої, в чек-листі, схоже, є лише одне бажання — встигнути злітати до весілля в космос.

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Адже політ до космосу заплановано на кінець весни, а її одруження з другою у світі за багатством людиною Джеффом Безосом — на кінець червня, пише з посиланням на інсайдерів Daily Mail.



Відносний «спокій» Лорен під час підготовки власного весілля легко пояснити: у її розпорядженні так багато грошей, що вона легко може дозволити собі ні про що не перейматися. Насправді більшість приготувань вже добігає кінця, і подробицями майбутнього свята потихеньку починають ділитися ЗМІ.

За інформацією інсайдерів, 55-річна Санчес обрала для церемонії сукню Oscar de la Renta, причому вибір вбрання відповідала особисто головний редактор Vogue Анна Вінтур. За однією з версій весільна вечірка пройде на найбільшій яхті у світі Koru, яка зараз пришвартована у Венеціанській лагуні. Ще одна яхта такого типу буде просто виконувати функцію водного таксі для гостей. До речі, саме на цьому судні у травні 2023 року після п'яти років стосунків Лорен Санчес і отримала пропозицію руки та серця. А разом із ним — каблучку з 20-каратним діамантом за 2,5 млн доларів.

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Сама урочистість пройде у Венеції — два найкращі готелі міста, Gritti Palace і Aman Venice, повністю заброньовані на період з 26 по 29 червня. Середня вартість номера за добу там — 30 тисяч доларів. Ходять чутки, що у Венеції вже готуються до прибуття кількох десятків важливих гостей. У списках нареченого значаться Опра Вінфрі, Орландо Блум і Кеті Перрі, Кім Кардаш'ян, Іванка Трамп і Джаред Кушнер, Джошуа Кушнер і Карлі Клос, Діана фон Фюрстенберг, Каміла Морроне, Брукс Надер, Єва Лонгорія та багато інших.

Зазначимо, що робман засновника компанії «Амазон» Джеффа Безоса та журналістки Лорен Санчес розпочався 2018 року — зі скандалу. Коли стало відомо про їхні стосунки, бізнесмен ще був одружений, а Лорен заміжня. Втім, зі своїми минулими обранцями обоє досить швидко попрощалися і перестали приховувати почуття одне до одного.

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Через три роки закохані дали перше спільне інтерв'ю, в якому описали свій союз досить лаконічно і без зайвих сентиментів: «Ми — команда». Головним секретом гармонійних стосунків вони назвали абсолютну довіру. І з огляду на те, що Лорен збирається борознити космос на кораблі, побудованому її нареченим, з довірою один до одного у них проблем і справді немає.



Нагадаємо, що звістка про одруження Безоса і Санчес зацікавила навіть Ілона Маска та ще одного багатія — Білла Екмана.

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Фото: Daily Mail, та Instagram Джеффа Безоса

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