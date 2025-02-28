Вирішив позбутися «зайвого тягаря»? Другий за багатством чоловік світу відправляє свою кохану в космос

Засновник інтернет-магазину Amazon Джеффрі Безос, який нещодавно вирішив одружитися на 54-річній телеведучій Лорен Санчес, зробив доволі нетиповий для нареченого вчинок: він відправляє кохану у космос.

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Про майбутній політ повідомили у космічній компанії Безоса Blue Origin.

Втім, можливо, відправка в космос стане не «покаранням» для Санчес, а щось на кшталт весільного подарунка. Справа в тому, що вперше в історії компанії у складі екіпажу будуть виключно жінки. До Лорен доєднаються ведуча CBS Morning Гейл Кінг, співачка Кеті Перрі, колишня вчена-ракетниця NASA Аїша Боуї, наукова співробітниця Аманда Нгуєн та кінопродюсерка Керіенн Флінн.

За словами представників Blue Origin, Лорен Санчес самостійно зібрала команду для 11-го пілотованого польоту в рамках компанії. Точну дату польоту поки не оголошено, але відомо, що він відбудеться навесні.

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Сама Лорен поділилася переживаннями перед майбутнім польотом, опублікувавши у своїх соцмережах емоційний пост: «Якби хтось сказав мені, що одного разу я зможу відправитися в космос, я б, мабуть, розсміялася».

Варто зазначити, що компанія Blue Origin не вперше використовує знаменитостей для просування своїх космічних місій. Ідея залучати високопоставлених пасажирів з'явилася після того, як у 2021 році Джефф Безос сам вирушив у космос у першому пілотованому польоті компанії. У тому ж році в космос на ракеті Blue Origin вирушив провідний шоу Good Morning America Майкл Стрехан.

Космічний корабель Blue Origin New Shepard, створений Безосом у середині 2000-х, піднімає пасажирів на висоту 100 кілометрів, піднімаючись над лінією Карману, яка вважається умовною межею між атмосферою Землі та Космосом.

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До речі, щодо статків: згідно нового рейтингу «супермільярдерів», який склало видання Wall Street Journal, найбагатшою людиною світу залишається власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск. Зараз капітал підприємця оцінюється в 419,4 мільярда доларів. На другому місці — наш «наречений» Джефф Безос (263,8 млрд доларів), на третьому — французький мільярдер Бернар Арно (238,9 мільярдів доларів). Засновнику Microsoft Білу Гейтсу цього разу пощастило менше — він посів «лише» 16-й рядок рейтингу. Втім, враховуючи, що статки Білла оцінюються в 106 мільярдів доларів, навряд чи варто йому сильно співчувати.

Що до Джеффа Безоса, то його статками, як говорять астрологи, опкуються самі зірки. Адже він народився під «грошовитим» сузір'ям Козорога.

Фото instagram.com/laurenwsanchez/

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