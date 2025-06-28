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Обожнював риболовлю та збирати гриби: від ворожого дрону загинув 45-річний боєць з Київщини
Олексій Філіпов, як і сотні тисяч захисників України, ні хвилини не вагався в тому, аби боронити країну, адже не хотів, щоб окупанти дістались його рідного дому. Мав багато планів, які обірвала страшна війна. Олексій Філіпов із Фастова поліг в бою на сході. У скорботі за чоловіком залишилася мати, брат, діти Андрій та Сашко. У липні йому мало виповнитись 46 років, повідомляє міська рада.
«Олексій після школи продовжив навчання в коледжі зв’язку, а вищу освіту здобував в Інституті зв’язку. Працював на типографії бригадиром відділення палетування, пізніше — в Електротехнічній компанії у місті Вишневе. У мирному житті Олексій Філіпов любив проводити вільний час на природі, обожнював риболовлю та збирати гриби», — йдеться у повідомленні.
За інформацією міської ради, 20 грудня 2024 року Олексій був призваний до лав Збройних Сил України. Служив на посаді інспектора прикордонної служби — навідника другої групи протитанкових ракетних комплексів. За пів року зарекомендував себе як сильний та мужній боєць.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА Сергій Желізка із Закарпаття.178
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