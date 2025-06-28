Податок на міжнародні посилки: як уникнути зайвих нарахувань

З 2022 року українці сплачують податки за закордонні посилки, але не всі відправлення оподатковуються. Це залежить від вартості, кількості та відправника, повідомляє Центр безоплатної правової допомоги.

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Коли податок НЕ нараховується

Згідно з українським законодавством (Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях»), податки не сплачуються, якщо:

• Вартість товарів в одній посилці не перевищує 150 євро.

• Посилка оформлена на одного одержувача.

• Товари призначені для особистого користування, а не для перепродажу.

Коли та як нараховується податок

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Податок нараховується, якщо вартість посилки перевищує 150 євро. Одержувачу потрібно сплатити:

• Мито: 10% від суми, що перевищує 150 євро.

• ПДВ: 20% від суми, що складається з перевищення ліміту та мита.

Приклад: Посилка 200 євро. Перевищення: 50 євро. Мито: 50×10%=5 євро. ПДВ: (50+5)x20%=11 євро. Всього: 16 євро.

Кілька посилок на одного одержувача

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• Один відправник, одне відправлення: Податок нараховується на всю суму перевищення.

• Різні відправники та окремі замовлення: Кожна посилка розглядається окремо. Якщо вартість кожної не перевищує 150 євро, то податки не нараховуються.

Податки можна сплатити онлайн (за посиланням від перевізника) або при отриманні у відділенні служби доставки.

Рекомендації, щоб уникнути проблем

• Перевіряйте вартість товарів під час замовлення.

• Не об'єднуйте кілька товарів від одного відправника в одну посилку, якщо їхня сумарна ціна перевищує 150 євро.

• Зберігайте чеки та інвойси для підтвердження вартості.

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Як писали «ФАКТИ», з 2020 року в Україну ввезли понад 272,3 млн поштових посилок, з яких імпортне мито було сплачено лише з 0,75%. У середньому мито з кожної посилки склало близько 8 євро або 351 гривні у 2024-му році.

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