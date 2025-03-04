Через мито за імпортні поштові посилки доведеться платити щонайменше 350 гривень?

Ще у лютому народний депутат України Данило Гетманцев заявив про реєстрацію у ВР законопроєктів про оподаткування імпорту посилок. І хоча конкретних цифр політик не назвав, може так статися, що за одну посилку одержувачам доведеться платити щонайменше 350 гривень.

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Так, за повідомленням сервісу Опендатабот, з 2020 року в Україну ввезли 272,3 млн поштових посилок, з яких імпортне мито було сплачено лише з 0,75%. У середньому мито з кожної посилки склало близько 8 євро або 351 гривні у 2024-му році.

Сукупно мито було сплачено з 2 млн посилок на суму 668 млн грн, зокрема 185 млн грн за підсумками 2024-го. Причому кількість посилок постійно зростає — з 64,4 млн у 2020-му до 75,4 млн у 2024-му.

Наразі придбаний на іноземних маркетплейсах товар вартістю до 150 євро потрапляє в Україну без ПДВ (20% від ціни) і мита (близько 10%). У разі ж ухвалення запропонованих Данилом Гетманцевим законопроєктів мито і ПДВ з'являться вже для імпортних посилок ціною понад 45 євро.

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Тим часом в «Укрпошті» пообіцяли, що завдяки автоматизації роботи посилки українці отримуватимуть уже наступного дня після відправлення.

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