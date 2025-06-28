Уже в найближчі дні представники деяких знаків зодіаку зможуть «втерти носа» своїм недоброзичливцям і досягти великих перемог. В той же час саме зараз потрібно внести певні коригування в план дій на найближче майбутнє, вважає сайт з астрологічними передбаченнями.

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Козеріг

Відверто обговоріть плани з коханою людиною, висловіть образи, якщо вони є. Самотніх Козерогів чекає важлива розмова з друзями.

Водолій

Захочеться експериментів — змініть стиль, приготуйте щось нове або вирушайте в нове місце. Не бійтеся мріяти, ваші бажання формують майбутнє. Ввечері будете задоволені собою.

Риби

Уникайте перевантаження справами. Вам потрібен добрий відпочинок перед новими викликами. Приділіть час рідним, вірте в себе — на вас чекає шалений успіх.

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Овен

Можна розслабитись, адже багато запланованого вже позаду. Очікуйте приємних новин від близьких або запрошень. Погоджуйтесь на всі пропозиції.

Телець

Не варто замикатися в собі. Розкажіть про свої переживання коханій людині — вона підкаже правильний шлях.

Близнюки

Сьогодні вам потрібно змінити обстановку. Поїздка з рідними навіть на один день подарує нові враження та зблизить вас. Зробіть спільні фото.

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Рак

Захочеться оновити інтер'єр або зайнятися прибиранням. Це допоможе відволіктися від рутини. Залучіть до цього рідних.

Лев

Ви будете в центрі уваги та отримаєте компліменти. Не будьте зарозумілими і ставтеся ввічливо до оточуючих, щоб уникнути непорозумінь.

Діва

Можливі несподівані фінансові витрати. Добре подумайте, перш ніж робити дорогу покупку. Якщо це лише емоції, утримайтеся від неї.

Терези

Сьогодні ви захочете побути на самоті. За можливості вимкніть телефон і влаштуйте собі повний релакс. Відкладіть важливі справи.

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Скорпіон

Краще тримати язик за зубами, адже відверті розмови можуть зіграти проти вас. Переконайтеся, що людині можна довіряти, а власні таємниці тримайте при собі.

Стрілець

Очікується доленосна зустріч з людиною, яка надихне на сміливі плани. Підтримуйте зв'язок і припиніть сумніватися. Удача буде на вашому боці. Дійте.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, для яких остання декада червня та липень стане часом особистого прориву, гармонізації внутрішнього світу та припливу позитивних змін.

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