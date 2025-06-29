Овнам — «Закохана пара» та важливий вибір, Стрільцям — «Туз денаріїв» та шанс: Таро-прогноз на 30 червня

Останній день червня ознаменує початок нової фази у житті багатьох представників зодіакального кола.

Астрологи радять не пропустити підказки долі, не чинити опір новому, адже воно може стати поворотним у житті знаків зодіаку.

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Овен — Закохана пара

Овни мають вирішити, що для них дійсно важливо. Не впирайтеся у старі моделі поведінки. Виявіть гнучкість. Вона стане вашим найкращим союзником. Можливо, саме цей день змінить напрямок вашого шляху на краще.

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Телець — Сила

Тельцям варто виявити терпіння, самовладання та внутрішню стійкість. Не піддавайтеся роздратуванням — це захистить вас від непотрібних конфліктів. Можливо, ви відчуєте, що хтось випробовує вас на міцність. Чим більше витримки ви виявите, тим вищою буде ваша внутрішня перемога.

Близнюки — Імператор

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Близнюків понеділок підштовхує до порядку. Важливо розставити пріоритети й слідувати чіткому плану. Сконцентруйтеся на головному і перестаньте розпорошуватися. Впевненість у собі та порядок у думках принесуть бажані результати.

Рак — Помірність

Ракам варто припинити боротьбу з минулим та відпустити все, що тягне донизу. Час рухатися далі. Понеділок стане шансом почати з чистого аркуша та набути душевного спокою. Навіть звичайнісінькі речі заграють новими фарбами, якщо ви дозволите собі внутрішню свободу.

Лев — Дама Жезлів

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Для Левів день обіцяє бути яскравим, але при цьому непростим. Ваша енергія може бути сприйнята як тиск, якщо ви станете дуже вимогливими. Намагайтеся бути м'якшими та уважнішими до тих, хто поруч. Пам'ятайте: ваша сила — вміти надихати, а не жорсткий контроль.

Діва — Паж Кубків

Дівам потрібно бути готовими до пропозицій, які спочатку здадуться дивними чи несвоєчасними. Не поспішайте від них відмовлятися — вони можуть стати початком чогось значного. Намагайтеся зберігати відкритість та не надто гостро реагувати на все, що виходить за межі звичного.

Терези — Король Жезлів

Терезам день принесе заслужене визнання. Ваша думка буде вагомою, а ініціатива продуктивною. Не бійтеся заявити про себе. Це вдалий день для презентацій, переговорів та зміцнення ділових позицій.

Скорпіон — Двійка Денаріїв

Скорпіонам належить виявити гнучкість та вміння зберігати баланс. День може початися з перевантаження. Фінансові справи вимагатимуть уваги, але все можна вирішити. Головне сфокусуватись на парі головних пріоритетів.

Стрілець — Туз Денаріїв

Для Стрільців понеділок — день великих можливостей. Він схильний до нових починань, особливо у фінансовій сфері. Можливо, з'явиться ідея, проєкт чи пропозиція, від якої захочеться відмовитися зі страху чи сумнівів. Не ухвалюйте поспішних рішень. Вірте у себе і не бійтеся стартувати.

Козоріг — Сімка Мечів

Козорогам належить вирішувати делікатні питання, пов'язані з довірою та стратегією. Не всі довкола відкриті з вами — будьте уважні до деталей. Уникайте необдуманих рішень та не розкривайте плани завчасно.

Водолій — Десятка Мечів

У Водоліїв понеділок стане відправною точкою до звільнення. Йдеться про завершення болю, уникнення страху і прощання з тим, що давно тягнуло вниз. Є шанс почати щось з чистого аркуша. Перестаньте чіплятися за минуле, воно вже не має над вами влади.

Риби — Туз Жезлів

Риби відчують натхнення, енергію та потужний імпульс до дії. У них виникне бажання творити, рухатись, починати щось нове. Це може бути творчий проєкт чи вирішення особистого плану. Енергія цього дня є ідеальною для стартів. Пам'ятайте: кожен шлях починається з першого кроку і його обов'язково потрібно зробити.

Про те, яким знакам зодіаку пощастить на початку липня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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