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Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку звання Героя України
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ УСТИМЕНКУ Максиму Юрійовичу — полковнику (посмертно)», — йдеться в указі.
Про смерть Максима Устименка сьогодні повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Літак українського героя під час повітряного бою почав втрачати висоту. Льотчик відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг.
«На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима… Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!..» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня противник атакував Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 211 дронів та 37 ракет. Під ударом перебували Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв та окремі громади Львівщини.1
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