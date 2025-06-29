У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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«На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої — його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима… Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!..» — йдеться у повідомленні.

Мати льотчика Андрія Пільщикова («Джуса»), який загинув 2023 року, повідомила, що її син та Максим Устименко були однокурсниками з першого курсу.

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«Макс, хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі», — написала вона.

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що у ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу:

- 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

- 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;

- 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К;

- 5 крилатими ракетами «Калібр»;

- 3 зенітними керованими ракетами С-300.

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За попередніми даними, станом на 08.30 ППО знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені:

- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 — локаційно втрачено;

- 4 крилаті ракети «Калібр» збито.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укрзалізниці» пояснили, чому не зупиняють потяги під час повітряних тривог.

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