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Від мікрофона до передової: загинув Дмитро Горнов — музикант, журналіст і офіцер ЗСУ
На Сумському напрямку загинув молодший лейтенант Дмитро Горнов — колишній звукорежисер «Суспільне Чернігів», фронтмен рок-гурту, журналіст і батько. 28 червня йому мав би виповнитися 31 рік. «В цей день я тобі не дзвоню з привітаннями, не дарую подарунки і не цілую тебе… В цей день я приймаю слова співчуття від твоїх друзів», — написала в Facebook дружина Героя Вікторія Горнова.
Дмитро народився в Дніпрорудному Запорізької області, виріс у Ніжині, де навчався у школі та ліцеї при Ніжинському державному університеті. У 2018 році здобув фах викладача біології, але справжнім покликанням стала музика й медіа. Як фронтмен гурту «Вирій» писав пісні, а згодом приєднався до «Українського радіо Чернігів», де вів авторську передачу «Грати чи не грати?» — про музичну освіту дітей.
Дмитро Горнов також був серед тих, хто створював документальний фільм «Битва за Чернігів», залишаючи культурний слід у хроніці спротиву.
Після роботи в ІТ-компанії та на пивоварні навесні 2024 року Дмитро був мобілізований до лав Збройних Сил України. Пройшов базову підготовку у Великій Британії, став стрільцем-санітаром, згодом — інструктором. У березні 2025-го очолив взвод 158 окремої механізованої бригади, а в травні отримав звання молодшого лейтенанта.
21 червня Дмитро Горнов загинув внаслідок атаки росіян керованою авіабомбою під час виконання бойового завдання. У нього залишилися вагітна дружина Вікторія, п’ятирічна донька Варя та дідусь.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 29 червня, відбиваючи масований повітряний напад російських терористів, загинув пілот Максим Устименко.360
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