Троє діток лишились без тата: під Бахмутом загинув воїн з Рівненщини

У Вараші попрощалися з загиблим героєм Миколою Музикою. До останнього у серцях рідних ще жевріла надія. Та війна жорстока й невблаганна. Бійцю навіки 27 років, повідомляє міська рада.

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«Микола здобув фах «Слюсар-ремонтник» у Маневицькому професійному ліцеї.

Упродовж 2016−2019 років брав участь в АТО/ООС. У перші дні повномасштабного вторгнення, не вагаючись, знову став на захист України".

Захисник служив стрільцем 104-ої окремої бригади територіальної оборони. З 6 березня 2023 року Микола вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Рідні до останнього чекали на диво.

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«Але ДНК-експертиза підтвердила загибель 27-річного воїна з Вараша. Осиротіли троє маленьких діток..»

Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища села Стара Рафалівка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель 22-річного воїна із Сумщини, який пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили його маму.

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