Інвестиція в інфраструктуру державного значення: на Закарпатті «Вітряні парки України» допоможуть із відновленням зруйнованого мосту

Компанія УК «Вітряні парки України» заявила про намір долучитися до відбудови мосту, що обвалився на автошляху Т-07−10 у Мукачівському районі Закарпаття. Цей крок може стати прикладом одного з перших проєктів державно-приватного партнерства у сфері критичної інфраструктури після нещодавнього ухвалення відповідного законодавства.

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Як пише видання УНІАН, обвал стався 24 червня поблизу сіл Підполоззя та Жденієво. Міст, споруджений ще у 1962 році, був повністю зруйнований — 34-метрова металева конструкція не витримала. За інформацією голови Мукачівської районної військової адміністрації Сергія Гайдая, внаслідок події ніхто не постраждав, адже на момент руйнування міст був порожнім.

«У Мукачівському районі обвалився міст. Руйнація сталася на автошляху державного значення Нижні Ворота — Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво. Без постраждалих, дякувати Богу. В момент обвалу шляхопровід був пустим», — повідомив Гайдай.

Оперативна реакція відповідальних служб дозволила швидко облаштувати тимчасову переправу через річку Жденіївка, а патрульна поліція розробила альтернативні маршрути для руху транспорту. Завдяки цьому ізоляція населених пунктів громади — таких як Збини, Щербовець, Буковець, Перехресний, Чечірний і Розтока — тривала недовго.

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В умовах надзвичайної ситуації приватний бізнес продемонстрував приклад проактивної позиції та солідарності. Релокована із Краматорська компанія «Вітряні парки України», яка з 2022 року реалізує вітроенергетичний проєкт на Закарпатті, офіційно заявила про свою участь у відбудові мосту.

Фото: голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай

«Коли у 2022 році ми були змушені релокувати нашу групу компаній на Закарпаття через війну, ми відчули потужну підтримку на всіх рівнях — від центральної, обласної влади до місцевих громад і органів самоврядування», — зазначив генеральний директор компаній «УК „Вітряні парки України“» та «Френдлі Вінд Технолоджі» Владислав Єременко. Він наголосив, що компанія не може залишитися осторонь труднощів, з якими стикнулася Жденіївська громада.

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За словами Єременка, рішення акціонерів компанії щодо участі у відновленні мосту — це не просто бізнес-крок, а прояв принципової позиції «відповідального бізнесу, який не перекладає відповідальність, а сам ініціює допомогу».

«Ми переконані: новий міст у Жденієвській громаді буде не лише сучасним і безпечним, а й стане символом єдності зусиль бізнесу, держави та громади у складні часи. Саме так ми разом відбудовуємо країну та закладаємо фундамент її сталого розвитку», — додав він.

Нагадаємо, що у травні Верховна Рада ухвалила закон, який регламентує державно-приватне партнерство в інфраструктурній сфері. Новий правовий механізм відкриває можливості для бізнесу брати участь у реалізації проєктів державного значення, включаючи підтримку місцевої інфраструктури.

Проєкт з відновлення мосту на трасі Т-07−10 може стати однією з перших практичних реалізацій положень цього закону. Нове законодавство дозволяє компаніям, що працюють у громадах, не лише інвестувати у власне виробництво, а й робити внесок у розвиток інфраструктури регіону.

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Це вже не перша ініціатива «Вітряних парків України» в межах критично важливих інфраструктурних проєктів. Навесні компанія також підтримала ремонт ділянки тієї ж дороги Т-07−10, яка проходить через Жденієво, Підполоззя та Збини. Протягом тривалого часу десятки кілометрів цього шляху залишались у вкрай аварійному стані, а у місцевої громади не було ресурсів для капітальної реконструкції. Утім, завдяки співпраці з соціально відповідальним бізнесом вдалося розпочати розвʼязування цього проблемного питання.

«Ми працюємо тут, реалізуємо енергетичний проєкт, спілкуємося з людьми — і відчуваємо відповідальність діяти, коли виникає спільна проблема», — підкреслив Владислав Єременко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як за допомоги бізнес-компаній у Києві відбувся Всеукраїнський форум допомоги дітям-сиротам наших захисників.

Фото біля заголовка Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

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