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Не сам на сам із втратою: в Києві відбувся Всеукраїнський форум допомоги дітям-сиротам наших Захисників
25 червня у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні відбувся Всеукраїнський форум «Дітям наших Захисників: турбота, що об'єднує». Він зібрав понад 300 небайдужих до майбутнього, долі дітей, які втратили обох батьків через війну. Організаторами стали Міністерство у справах ветеранів України, Державна служба України у справах дітей, Міжнародна торговельна палата України (ICC Ukraine) та авіакомпанія «Українські вертольоти».
Захід об’єднав думки та погляди благодійників, посадовців, представників громадськості, лідерів думок та офіційних опікунів дітей. Форум відкрився хвилюючим моментом — діти загиблих воїнів вийшли на сцену. Учасники вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання, а також спільно виконали «Червону калину» і гімн України.
Ключова мета заходу — налагодження сталої системи підтримки для дітей-сиріт, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Йдеться не лише про матеріальну допомогу, а й про довготривалу турботу та увагу з боку суспільства, бізнесу та влади.
«Ми не звертались до бізнесу з проханням — саме бізнес першим проявив ініціативу. Це — про відповідальність і солідарність. Така взаємодія свідчить про зростання культури допомоги у суспільстві. Хотілось, що такий проєкт став трендом, задавав тон, щоб у кожній громаді знаходили можливості допомагати дітям, родинам загиблих, зниклим безвісти і ветеранам», — зазначив заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Ткаченко.
Платформа «Дітям наших Захисників» не розмежовує дітей за роком втрати батьків — від 2014-го до сьогодення. Усі вони втратили найцінніше — батьківську та материнську любов. Під час форуму розглянули практичні моделі допомоги: як благодійники можуть взаємодіяти з офіційними опікунами дітей і надавати цільову підтримку. Це не лише про прозорість — це про довіру й людяність.
Програма форуму включала дві тематичні панелі, які модерували радник-уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко та координаторка платформи «Дітям наших Захисників» Леся Червінська. Також відбулася церемонія нагородження понад 80 бізнес-партнерів, які вже долучилися до підтримки дітей.
«Такі заходи нагадують мені українську толоку. Коли громада гуртом долає виклики, що не під силу комусь одному. Сьогодні ми разом — держава, бізнес, активісти — аби сказати дітям: ви не самі», — наголосив виконавчий директор авіакомпанії «Українські вертольоти» Сергій Букорос .
Окремим елементом форуму стала презентація онлайн-ресурсу children.in.ua, що має стати прозорим інструментом для інформування про благодійність, має розвивати культуру благодійності в Україні. Сайт фіксуватиме участь бізнесів у житті дітей-сиріт полеглих Захисників. Усі бажаючі можуть долучитися та надавати адресну допомогу синові чи дочці Героїв.
Форум став майданчиком для відкритого діалогу між опікунами, меценатами, урядовцями та громадськістю. Знайомства, живе спілкування та взаємодія — це допомагає будувати нову культуру підтримки в Україні.42
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