Мобільний зв’язок до кінця року: оператори дійшли згоди з важливого питання

З січня наступного року Україна має приєднається до роумінгової зони ЄС («Роумінг як дома»), що спростить доступ до послуг мобільного зв'язку для українців за кордоном.

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Наразі діють правила, узгоджені Спільною заявою європейських та україанських операторів, згідно з якою наші співгромадяни користуються за кордоном мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами. Втім, її дія закінчується 9 липня 2025 року. Але, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», оператори дійшли попередньої згоди щодо пролонгації цієї угоди на кінця 2025 року — до 31 грудня. А вже наступного дня, 1 січня 2026 року, має запрацювати «Роумінг як дома».

В Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг пояснили, що тарифи на послуги операторів зв'язку «формуються з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступ до мереж, а також особливості ринку кожної конкретної країни». А Спільна заява операторів є «ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу».

Раніше у Vodafone, lifecell та Kyivstar розповідали, чи планується зростання тарифів на послуги після приєднання України до роумінгової зони ЄС.

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Фото Pixabay

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