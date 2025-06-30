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Мобільний зв’язок до кінця року: оператори дійшли згоди з важливого питання

17:51 30 червня 2025
Україна планує приєднатися до роумінгової зони ЄС. Фото Pixabay

З січня наступного року Україна має приєднається до роумінгової зони ЄС («Роумінг як дома»), що спростить доступ до послуг мобільного зв'язку для українців за кордоном.

Наразі діють правила, узгоджені Спільною заявою європейських та україанських операторів, згідно з якою наші співгромадяни користуються за кордоном мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами. Втім, її дія закінчується 9 липня 2025 року. Але, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», оператори дійшли попередньої згоди щодо пролонгації цієї угоди на кінця 2025 року — до 31 грудня. А вже наступного дня, 1 січня 2026 року, має запрацювати «Роумінг як дома».

В Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг пояснили, що тарифи на послуги операторів зв'язку «формуються з урахуванням собівартості послуг, включно з витратами на міжоператорські розрахунки, доступ до мереж, а також особливості ринку кожної конкретної країни». А Спільна заява операторів є «ключовим інструментом захисту споживачів від різкого зростання вартості послуг у роумінгу».

Раніше у Vodafone, lifecell та Kyivstar розповідали, чи планується зростання тарифів на послуги після приєднання України до роумінгової зони ЄС.

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Фото Pixabay

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