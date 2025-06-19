ЄС пропонує включити Україну до своєї роумінгової зони: коли це може статися

Європейська комісія запропонувала інтегрувати Україну до роумінгової зони ЄС з січня 2026 року. Це спростить дзвінки та обмін текстовими повідомленнями з мільйонами українців, які живуть у різних країнах, повідомляє The Guardian.

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Як пояснює ЄС у пресрелізі, роумінг — це перша сфера, де Євросоюз поширить режим внутрішнього ринку на Україну.

На практиці це означає, що мандрівники з України, які відвідують ЄС, та мандрівники з ЄС, які відвідують Україну, не сплачуватимуть жодних додаткових зборів за роумінг.

Використання всіх мобільних послуг, включно з дзвінками, SMS-повідомленнями та даними, тарифікуватиметься за внутрішніми цінами. Угода також гарантує, що споживачі мають право на таку ж якість і швидкість мобільної мережі, як і вдома, а доступ до екстрених служб є безкоштовним.

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Крім того, чинну угоду між операторами телекомунікацій ЄС та України буде продовжено до 31 грудня 2025 року. Це гарантуватиме, що європейці та українці зможуть продовжувати користуватися перевагами спільної роумінгової зони, доки Україна фактично не приєднається до роумінгової зони ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вкрай важливо, аби «громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні».

«Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини», — зазначила вона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одна з країн Європи полегшує умови для працевлаштування українських біженців.

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