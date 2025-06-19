- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
ЄС пропонує включити Україну до своєї роумінгової зони: коли це може статися
Європейська комісія запропонувала інтегрувати Україну до роумінгової зони ЄС з січня 2026 року. Це спростить дзвінки та обмін текстовими повідомленнями з мільйонами українців, які живуть у різних країнах, повідомляє The Guardian.
Як пояснює ЄС у пресрелізі, роумінг — це перша сфера, де Євросоюз поширить режим внутрішнього ринку на Україну.
На практиці це означає, що мандрівники з України, які відвідують ЄС, та мандрівники з ЄС, які відвідують Україну, не сплачуватимуть жодних додаткових зборів за роумінг.
Використання всіх мобільних послуг, включно з дзвінками, SMS-повідомленнями та даними, тарифікуватиметься за внутрішніми цінами. Угода також гарантує, що споживачі мають право на таку ж якість і швидкість мобільної мережі, як і вдома, а доступ до екстрених служб є безкоштовним.
Крім того, чинну угоду між операторами телекомунікацій ЄС та України буде продовжено до 31 грудня 2025 року. Це гарантуватиме, що європейці та українці зможуть продовжувати користуватися перевагами спільної роумінгової зони, доки Україна фактично не приєднається до роумінгової зони ЄС.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вкрай важливо, аби «громадяни України залишалися на зв’язку зі своїми близькими по всьому ЄС, а також у своїй рідній країні».
«Саме тому ми пропонуємо Україні приєднатися до нашої роумінгової родини», — зазначила вона.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одна з країн Європи полегшує умови для працевлаштування українських біженців.
113
Читайте також: Нові правила роботи в Польщі, зменшення допомоги в Німеччині та довгостроковий дозвіл на проживання в Чехії: що зміниться для біженців з України
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня